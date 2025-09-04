อย. ตรวจเครื่องสำอางนำเข้า พบสารปรอทในผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้ม - ริมฝีปาก ไม่ปลอดภัย

อย. ตรวจเครื่องสำอางแบรนด์ดัง พบสารปรอทในผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้มและริมฝีปาก นำเข้าจากจีน ชี้อาจทำให้แพ้ ไม่ปลอดภัยในการใช้ แบรนด์แถลงขอโทษต่อความกังวล ระงับการจำหน่ายทันที
วันที่ 4 กันยายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยผลการตรวจสอบการนำเข้าเครื่องสำอางจากประเทศจีน ของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) โดยได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 พบว่ามีสารปรอท และสารประกอบของปรอทที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้
เครื่องสำอาง KMA MULTI FACE STICK (Aurora Pink) เคเอ็มเอ มัลติเฟซ สติ๊ก (ออโรร่า พิงค์) เลขจดแจ้ง 10-2-6700008482
ผลิตโดย : Kaiya (Shantou) Cosmetics Co., Ltd จัดจำหน่ายโดย : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ผลิต : BP240103B วันเดือนปีที่ผลิต : 09-2024 วันเดือนปีที่หมดอายุ: 09-2027
ผลตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าว ตรวจพบปรอทและสารประกอบของปรอท (Mercury and its compounds - Mercury) อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอททำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ
ข้อแนะนำ
ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอนฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้าประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือและมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th https://cosmetic.fda.moph.go.th/ประกาศผลการวิเคราะห์/ กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
แถลงการณ์จากเครื่องสำอาง KMA
ตามที่หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ KMA Multi Face Stick เลขจดแจ้ง 10-2-6700008482 และได้พบข้อสงสัยเกี่ยวกับสารปรอทเกินค่ามาตรฐานใน 1 สี คือ P1 Aurora Pink จากทั้งหมด 3 เฉดสีในเซ็ตนี้
เมื่อ KMA ได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลดังกล่าวจาก อย. จึงได้ดำเนินการระงับการจำหน่ายสินค้า KMA Multi Face Stick สี P1 Aurora Pink จากทุกช่องทางการขายทันที พร้อมทั้งดำเนินการสอบทวนสินค้า
ทั้งในส่วนการผลิตและการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฯ ทั้ง 3 เฉดสี โดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ตามมาตรฐาน ISO17025 ได้แก่ Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. และ สถาบัน ALS Laboratory Group (Thailand)
โดยผลการตรวจสอบจากทั้ง 2 สถาบันยืนยันว่า ไม่พบการปนเปื้อนสารปรอทในผลิตภัณฑ์ KMA Multi
Face Stick ทั้ง 3 สี อย่างไรก็ตามแม้ผลการตรวจสอบจากสถาบันที่ทางแบรนด์ KMA ได้ส่งไป จะแตกต่าง
จากผลการตรวจสอบของ FDA ประเทศไทย (อย.) ทั้งนี้ KMA เคารพและยอมรับการตรวจสอบจากทาง อย.
จึงได้ยุติการจำหน่าย KMA Multi Face Stick สี P1 Aurora Pink อย่างถาวรทันที
เพราะความปลอดภัยของผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญที่สุด และ KMA ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราสร้างสรรค์สินค้าที่ได้มาตรฐาน เราเคารพ ยอมรับ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มาโดยตลอด และเราจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการควบคุม ดูแล และเพิ่มความเข้มงวด
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนต่อไป
KMA ขออภัยที่ข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความกังวลใจและความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนต่อผู้บริโภค หากลูกค้าเกิดความกังวลใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถแจ้งมาที่ LINE @kmacosmetics เพื่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต่อไป KMA ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความไว้วางใจที่มอบให้ KMA เสมอมา
เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด KMA ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตเราคัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในไทย เกาหลีใต้ และจีน ตรวจสอบคุณภาพทุกล็อตภายใต้มาตรฐาน GMP, ISO 22716, ISO 9001และเป็นไปตามข้อกำหนดของ อย. เราพิถีพิถันกับทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @kmacosmetics#KMACosmetics #มั่นใจทุกครั้งที่ใช้ #GMP #ISO #มาตรฐานระดับสากล
