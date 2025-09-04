โมเมนต์หวานสุภาพบุรุษดูแลแฟน ซึ้งจนเป็นไวรัล โดนแหกแรง เมียที่บ้านเพิ่งคลอด

โมเมนต์หวานสุภาพบุรุษ นั่งพัดให้แฟนสาวนอนตัก ชวนซึ้งจนเป็นไวรัล ก่อนโดนแหกแรง เมียที่บ้านเพิ่งคลอดลูก
วันที่ 3 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีคลิปวิดีโอของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งในเวียดนามกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เป็นโมเมนต์หวานซึ้งของทั้งสองคน โดยฝ่ายชายแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ ให้ฝ่ายหญิงนอนที่ตัก ในขณะที่เขาคอยพัดดูแลให้ไม่หยุด คลิปวิดีโอนี้สร้างความประทับใจและถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะพลิกกลับกลายประเด็นอื้อฉาวร้อนแรง เมื่อ "ภรรยาที่บ้าน" ออกมาแฉว่าเขาคือสามีที่นอกใจเธอ และเธอเพิ่งจะคลอดลูก
คลิปวิดีโอนี้ถูกนำมาเผยแพร่บน TikTok แสดงให้เห็นว่า หนุ่มสาวคู่นี้กำลังนั่งรอเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ริมถนน ท่ามกลางฝูงคนจำนวนมากและอากาศร้อนอบอ้าว ทางฝ่ายหญิงได้นอนพักไปที่ตักของฝ่ายชายด้วยความเหนื่อยล้า ส่วนเขาก็ใช้พัดคอยพัดวีให้ พร้อมส่งสายตาอ่อนโยนแสดงความห่วงใยและเป็นห่วงเธออยู่ตลอดเวลา
ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเห็นว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก จึงได้ถ่ายคลิปและนำไปโพสต์แชร์บนโซเชียล พร้อมทั้งข้อความชื่นชมกล่าวว่า "คู่รักคู่นี้น่ารักมาก คนที่อยู่รอบ ๆ ต่างพูดกันว่าควรแต่งงานกับคนแบบนี้ มือของเขาไม่เคยหยุดพัด คอยลูบหลัง และปกป้องเธออย่างเต็มที่ พอเธอตื่นขึ้นมา เขาใช้มือข้างหนึ่งพัด อีกข้างช่วยส่องไฟให้แต่งหน้า"
คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว หลังจากโพสต์ไปเพียง 14 ชั่วโมง มียอดวิวมากกว่า 7 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์แสดงความชื่นชมยินดี และหลายคนก็อิจฉาหญิงสาวที่มีแฟนที่เป็นสุภาพบุรุษมากเช่นนี้
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น มีหญิงอ้างตัวเป็นภรรยาของชายหนุ่มรายนี้ ออกมาเล่าเรื่องราวว่า สามีของเธอทำงานอยู่ที่ฮานอย ส่วนเธอและลูกอยู่ที่จังหวัดทัญฮว้า เธอเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่เพื่อน ๆ และญาติเห็นคลิป และแท็กเธอมา
"ฉันขอชี้แจงว่า นี่คือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉัน เพื่อน ๆ ทุกคนรู้จักสามีของฉัน เราแต่งงานกันมามากกว่า 1 ปีแล้ว และฉันเพิ่งคลอดลูกสาวคนแรก ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในช่วงกักตัว โปรดช่วยฉันแชร์เรื่องนี้ด้วย เพื่อที่ผู้หญิงคนอื่นจะได้ไม่ถูกหลอก" เธอ กล่าว
เธอเผยว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ ตอนที่เธอตั้งครรภ์ได้ 36 สัปดาห์ เธอจับได้ว่าเขานอกใจครั้งแรก เธอตกใจมากจนครอบครัวต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลในคืนนั้น ต่อมาเธอพยายามจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเพราะเห็นแก่ลูก แต่ตั้งแต่คลอดลูก สามีกลับมาบ้านแค่ 5 วันแรก จากนั้นก็กลับไปทำงานที่ฮานอย โดยสัญญาว่าจะส่งเงินให้ แต่ก็ไม่มี แถมยังมาขอเงินพ่อแม่ และยืมเงินพ่อแม่ภรรยาด้วย
ส่วนหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป ทางภรรยาเผยว่าเธอไม่รู้ว่าเป็นใคร กำลังทำอะไร หรือพบกับสามีได้อย่างไร เหตุการณ์นอกใจนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว ทำให้เธอยิ่งรู้สึกเศร้าใจมาก แต่ไม่อยากร้องไห้ เพราะกลัวว่าจะทำให้น้ำนมของลูกหมดไป
โดยหลังเกิดเรื่อง เธอได้ติดต่อเขาไป แต่สามีตอบกลับว่า "ถ้าเธออยากหย่า ก็หย่าซะ เพราะเธอสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว" ทางภรรยาเผยว่า ถึงตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะหย่า เพราะเธอมีหลักฐานครบ ทั้งข้อความและภาพที่แสดงถึงการนอกใจของสามี
