HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โมเมนต์หวานสุภาพบุรุษดูแลแฟน ซึ้งจนเป็นไวรัล โดนแหกแรง เมียที่บ้านเพิ่งคลอด

 
            โมเมนต์หวานสุภาพบุรุษ นั่งพัดให้แฟนสาวนอนตัก ชวนซึ้งจนเป็นไวรัล ก่อนโดนแหกแรง เมียที่บ้านเพิ่งคลอดลูก  

สุภาพบุรุษรักแฟน ที่แท้ทิ้งเมียที่บ้าน
ภาพจาก TikTok @minhchh__ 

            วันที่ 3 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีคลิปวิดีโอของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งในเวียดนามกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เป็นโมเมนต์หวานซึ้งของทั้งสองคน โดยฝ่ายชายแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ ให้ฝ่ายหญิงนอนที่ตัก ในขณะที่เขาคอยพัดดูแลให้ไม่หยุด คลิปวิดีโอนี้สร้างความประทับใจและถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะพลิกกลับกลายประเด็นอื้อฉาวร้อนแรง เมื่อ "ภรรยาที่บ้าน" ออกมาแฉว่าเขาคือสามีที่นอกใจเธอ และเธอเพิ่งจะคลอดลูก

            คลิปวิดีโอนี้ถูกนำมาเผยแพร่บน TikTok แสดงให้เห็นว่า หนุ่มสาวคู่นี้กำลังนั่งรอเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ริมถนน ท่ามกลางฝูงคนจำนวนมากและอากาศร้อนอบอ้าว ทางฝ่ายหญิงได้นอนพักไปที่ตักของฝ่ายชายด้วยความเหนื่อยล้า ส่วนเขาก็ใช้พัดคอยพัดวีให้ พร้อมส่งสายตาอ่อนโยนแสดงความห่วงใยและเป็นห่วงเธออยู่ตลอดเวลา 

            ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเห็นว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารัก จึงได้ถ่ายคลิปและนำไปโพสต์แชร์บนโซเชียล พร้อมทั้งข้อความชื่นชมกล่าวว่า "คู่รักคู่นี้น่ารักมาก คนที่อยู่รอบ ๆ ต่างพูดกันว่าควรแต่งงานกับคนแบบนี้ มือของเขาไม่เคยหยุดพัด คอยลูบหลัง และปกป้องเธออย่างเต็มที่ พอเธอตื่นขึ้นมา เขาใช้มือข้างหนึ่งพัด อีกข้างช่วยส่องไฟให้แต่งหน้า" 

สุภาพบุรุษรักแฟน ที่แท้ทิ้งเมียที่บ้าน
ภาพจาก TikTok @minhchh__ 

            คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว หลังจากโพสต์ไปเพียง 14 ชั่วโมง มียอดวิวมากกว่า 7 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์แสดงความชื่นชมยินดี และหลายคนก็อิจฉาหญิงสาวที่มีแฟนที่เป็นสุภาพบุรุษมากเช่นนี้ 

            แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น มีหญิงอ้างตัวเป็นภรรยาของชายหนุ่มรายนี้ ออกมาเล่าเรื่องราวว่า สามีของเธอทำงานอยู่ที่ฮานอย ส่วนเธอและลูกอยู่ที่จังหวัดทัญฮว้า เธอเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่เพื่อน ๆ และญาติเห็นคลิป และแท็กเธอมา 

            "ฉันขอชี้แจงว่า นี่คือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉัน เพื่อน ๆ ทุกคนรู้จักสามีของฉัน เราแต่งงานกันมามากกว่า 1 ปีแล้ว และฉันเพิ่งคลอดลูกสาวคนแรก ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในช่วงกักตัว โปรดช่วยฉันแชร์เรื่องนี้ด้วย เพื่อที่ผู้หญิงคนอื่นจะได้ไม่ถูกหลอก" เธอ กล่าว 

สุภาพบุรุษรักแฟน ที่แท้ทิ้งเมียที่บ้าน
ภาพจาก TikTok @minhchh__ 

            หลังจากเรื่องนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรง สื่อท้องถิ่นได้ติดต่อไปหาหญิงรายนี้ เธอยืนยันว่า นี่คือสามีของเธอ ซึ่งมีลูกสาววัย 1 เดือนด้วยกัน ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมปลาย สามีของเธอเคยมีภรรยา (ไม่ได้แต่งงาน) และลูกมาก่อน ก่อนที่จะเลิกกับอดีตภรรยาโดยอ้างว่ามีชู้ จากนั้นเขาได้มาคบกับเธอ และแต่งงานกันเมื่อต้นปี 2567 

            เธอเผยว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ ตอนที่เธอตั้งครรภ์ได้ 36 สัปดาห์ เธอจับได้ว่าเขานอกใจครั้งแรก เธอตกใจมากจนครอบครัวต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลในคืนนั้น ต่อมาเธอพยายามจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเพราะเห็นแก่ลูก แต่ตั้งแต่คลอดลูก สามีกลับมาบ้านแค่ 5 วันแรก จากนั้นก็กลับไปทำงานที่ฮานอย โดยสัญญาว่าจะส่งเงินให้ แต่ก็ไม่มี แถมยังมาขอเงินพ่อแม่ และยืมเงินพ่อแม่ภรรยาด้วย 

            ส่วนหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป ทางภรรยาเผยว่าเธอไม่รู้ว่าเป็นใคร กำลังทำอะไร หรือพบกับสามีได้อย่างไร เหตุการณ์นอกใจนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว ทำให้เธอยิ่งรู้สึกเศร้าใจมาก แต่ไม่อยากร้องไห้ เพราะกลัวว่าจะทำให้น้ำนมของลูกหมดไป

            โดยหลังเกิดเรื่อง เธอได้ติดต่อเขาไป แต่สามีตอบกลับว่า "ถ้าเธออยากหย่า ก็หย่าซะ เพราะเธอสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว" ทางภรรยาเผยว่า ถึงตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะหย่า เพราะเธอมีหลักฐานครบ ทั้งข้อความและภาพที่แสดงถึงการนอกใจของสามี



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โมเมนต์หวานสุภาพบุรุษดูแลแฟน ซึ้งจนเป็นไวรัล โดนแหกแรง เมียที่บ้านเพิ่งคลอด โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2568 เวลา 15:26:11 3,194 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย