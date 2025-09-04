HILIGHT
บูม เทยกะทะ เปิดใจชีวิตล้มหมดตัว ลั่นโดนมาเยอะ เป็นเงินหลายล้าน แบกจนไม่ไหว


          บูม เทยกะทะ เปิดใจ ล้มหมดตัวอีกรอบ ลั่นไม่ใช่แค่เรื่องโดนโกงนาฬิกา 1 ล้าน โดนมาเยอะมาก หลายล้าน ยันเก็บเงิน-วางแผนแล้ว แต่พังเพราะเป็นเดอะแบก

บูม เทยกะทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ

บูม เทยกะทะ โพสต์หมดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ

          ทำเอาชาวเน็ตอดห่วงไม่ได้ เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ บูม เทยกะทะ มีการโพสต์ข้อความต่าง ๆ ผ่านเพจ เช่น "ตอนนี้บูมไม่ไหวแล้วแม่ ล้มแล้วก็ล้มอีก พอกำลังจะดีขึ้นก็ล้มอีก ไม่อยากสู้แล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้ว" และ "สู้มา 28 ปีแล้ว ตอนนี้เริ่มสู้ไม่ไหว ไม่อยากอยู่แล้วอ่า" รวมถึงมีการเปิดเผยว่าล้มหมดตัวอีกรอบ ซึ่งก็มีหลายคนสงสัย ว่าเป็นเพราะเรื่องนาฬิากาหรู มูลค่ากว่า 1 ล้าน ที่ถูกโกงหรือไม่ 
          
          ล่าสุด (4 กันยายน 2568) บูม ก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ผ่านเพจ เทย กะ ทะ ระบุว่า "ที่บอกล้มหมดตัวอีกรอบเพราะเรื่องล่าสุดโดนโกง เรื่องนาฬิกา 1.1ล้านทำให้บูมหมดตัวหรอ จริง ๆ บูมโดนมาเยอะมาก ๆ หลายเรื่องมากมันสะสมจนบูมรับไม่ไหว ถ้าเป็นจำนวนเงินก็หลายล้าน  

บูม เทยกะทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ

          จนตอนนี้เงินที่ตั้งใจเก็บตั้งใจประหยัดมาหมด และหลาย ๆ เรื่องที่บูมแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้คือเป็นเรื่องที่บูมไม่ได้สร้าง บูมเลยน้อยใจว่าทำไมบูมต้องรับจบทุกเรื่อง (คนที่เป็นเดอะแบกและต้องแบกทุกเรื่องจะเข้าใจดี)
          
          หลายคนอาจจะอยากถามว่าบูมว่าไม่วางแผนการเงินหรอ ตอนมีเงินทำไมไม่เก็บเงิน บูมคือทั้งเก็บทั้งวางแผน แต่เรื่องที่บูมต้องจ่ายมันคือเรื่องที่บูมไม่ได้สร้างแต่ต้องรับผิดชอบแทน 
          
          ที่บูมไม่เคยพูดเคยโพสต์ เพราะไม่อยาก toxic และไม่อยากเอากระแสลบไปให้ทุกคนที่ติดตามบูม แต่แค่ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้ว แค่หนูฝืนยิ้มไม่ไหวแล้วหนูอยากได้กำลังใจเพื่อทำให้หนูมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อและมีกำลังใจให้กลับมาสร้างรอยยิ้มให้แม่ ๆ เหมือนเดิม และหนูก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าหนูไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้" 
          
          ทั้งนี้ บูม ยังระบุว่า "ขอให้กำลังใจเดอะแบกทุกคนนะคะ"
          
          ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากที่ได้อ่านโพสต์ดังกล่าว ต่างก็นเข้ามาส่งกำลังใจถึง บูม ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ ขอให้จบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงแสดงความเห็นใจ จากกลุ่มคนที่เป็นเดอะแบกเหมือนกัน 

บูม เทยกะทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ

บูม เทยกะทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทย กะ ทะ

