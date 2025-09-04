HILIGHT
สาวโพสต์ถาม พรินต์เอกสารสี 7 แผ่น ร้านคิดเงิน 140 บาท ราคานี้ปกติ หรือ แพงไป !?

 
          สาวโพสต์ถามหลังเจอร้านคิดค่าพรินต์เอกสารแบบสี 7 แผ่น 140 บาท ด้านโซเชียลถกสนั่น บางคนมองปกติ ขณะที่มุมชี้แพงเกินไป

          วันที่ 1 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @beam_3489 โพสต์สอบถามราคาพรินต์เอกสารว่าปกติหรือไม่ หลังไปพรินต์เอกสารแบบสีที่ร้านแห่งหนึ่งใกล้กับหน้ามหาวิทยาลัย และถูกคิดเงินในราคาแผ่นละ 20 บาท

          จากภาพเป็นกระดาษ A4 ถูกพรินต์สี โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า ขออนุญาตสอบถาม พรินต์สี 7 แผ่น 140 บาท เพื่อน ๆ คิดยังไงกับราคานี้คะ

ภาพจาก TikTok @beam_3489

          โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลายหลายมุมมอง บ้างก็มองว่าเป็นราคาปกติ โดยให้เหตุผลเช่น ไม่ได้แพงเกินไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องพรินต์และหมึกด้วย ว่าต้องการความคมชัดแค่ไหน ซึ่งจากภาพพรินต์มาใช้สีเต็มหน้า มีความคมชัดสูง จึงมองว่าเหมาะสมกับราคาแผ่นละ 20 บาท

          ขณะที่ความเห็นอีกส่วนหนึ่งมองว่า ราคานี้แพงเกินไป เคยพรินต์ราคาถูกกว่านี้ แผ่นละ 5 บาท, 10 บาทก็มี มองว่าพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยไม่ควรจะคิดราคาแพงเช่นนี้ ซึ่งหากต้องพรินต์บ่อย ๆ แนะนำให้ซื้อพรินต์เตอะมาใช้เอง ราคาหลักพันขึ้นไป แต่ระยะยาวจะประหยัดเงินได้มากกว่า เป็นต้น
          
โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2568 เวลา 16:57:23
