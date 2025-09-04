ลูกค้าสะพรึง พนง. ร้านอาหารตักน้ำมันใช้แล้วจากถังขยะ อ้างเอาไปขาย ไม่ได้รีไซเคิล

คนวิจารณ์เดือด พนักงานร้านหม้อไฟ ถือถังออกไปตักน้ำมันใช้แล้วจากถังขยะริมถนน อ้างเอาไปขาย ไม่ได้รีไซเคิลใช้ในร้าน
วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าตกใจจากร้านอาหารหนึ่งในประเทศจีน จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนสังคมออนไลน์ เมื่อพนักงานร้านอาหารรายหนึ่งออกไปตักน้ำมันเหลือทิ้งจากเศษอาหารในถังขยะ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ได้เห็นไปตาม ๆ กัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า พนักงานหญิงรายนี้ใส่เสื้อที่เป็นชุดยูนิฟอร์มของร้านอาหารหม้อไฟแห่งหนึ่ง ถือถังพลาสติกสีขาวพร้อมกระบวย กำลังตั้งหน้าตั้งตาจ้วงตักน้ำมันจากเศษอาหารเหลือทิ้งในขยะที่ตั้งอยู่ริมถนน
รายงานสื่อท้องถิ่นเผยว่า พนักงานหญิงรายดังกล่าว อายุ 60 ปี นามสกุลจาง เมื่อเธอถูกถามว่าใครเป็นคนบอกให้เธอไปตักน้ำมันจากตรงนั้น เธอก็ตอบไม่ตรงประเด็นกล่าวว่า "ฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่นี่"
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง ผู้คนต่างพากันกล่าวตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าผู้บริโภค โดยต่างเชื่อว่า น้ำมันที่ใช้แล้วอาจถูกนำไปรีไซเคิลในร้านอาหาร พร้อมทั้งร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
ต่อมา ทางผู้จัดการร้านหม้อไฟ นามสกุลเสี่ยว ได้ออกมาชี้แจง โดยยืนยันว่า หญิงรายดังกล่าวเป็นพนักงานของทางร้านจริง เธอเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่กี่วัน ส่วนน้ำมันที่เธอไปตักมานั้น ไม่ได้นำมาใช้ที่ร้านอาหาร แต่เธอนำไปขายให้กับบริษัทสุขาภิบาลที่รับรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว
จากนั้น พนักงานหญิงรายนี้ได้เขียนจดหมายขอโทษด้วยลายมือ กล่าวว่า "จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ฉันขอยืนยันว่าเป็นการกระทำส่วนตัว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับร้านหม้อไฟแห่งนี้ ฉันตักน้ำมันมาขายเอง"
ด้านเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกำกับดูแลตลาดในเขตพื้นที่ ยืนยันว่า บริษัทสุขาภิบาลที่ได้รับใบอนุญาตมีการรับซื้อน้ำมันเสียจากร้านอาหาร และหลังจากตรวจสอบคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น เชื่อว่าพนักงานรายนี้ก็ตั้งใจจะนำน้ำมันมาขายให้กับบริษัทสุขาภิบาล ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานโดยตรงที่บ่งชี้ว่า ร้านอาหารแห่งนี้นำน้ำมันเหลือทิ้งมาใช้ซ้ำ
ชาวเน็ตมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "พนักงานน่าจะทำเอง เพราะหากทางร้านคิดจะนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ ก็คงจะไม่นำไปทิ้งลงถังขยะตั้งแต่แรก" อย่างไรก็ตาม อีกส่วนดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อ กล่าวว่า "มันง่ายมาก ถ้าพวกเขาแสดงหลักฐานได้ว่า น้ำมันถูกขายไปก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ชัดเจนว่าน้ำมันถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ และถ้าเป็นเช่นนั้น ร้านอาหารนี้สมควรถูกปิด"
