ทักษิณ ชินวัตร นั่งเจ็ตส่วนตัวไปสิงคโปร์แล้ว แจ้งกลับไทยอีกครั้ง 5 ก.ย. นี้

ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินสู่สิงคโปร์ พร้อมกำหนดกลับไทย 5 ก.ย. นี้ ก่อนศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษา คดีชั้น 14 วันที่ 9 ก.ย.
วันที่ 4 กันยายน 2568 เมื่อช่วงเย็น มีรายงานความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปรากฏตัวที่ สนามบินดอนเมือง ในพื้นที่จอดเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) เอ็มเจ็ต M JETS
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และเจ้าหน้าที่ การท่าอากาศยาน เข้าตรวจสอบเอกสาร พบมีการเตรียมเดินทางของสมาชิกในครอบครัวนายทักษิณ ปลายทางประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งมีรายงานว่า นายทักษิณ แสดงตัวจะเดินทางด้วย แต่เจ้าหน้าที่ ขอตรวจสอบ หนังสือเดินทาง และตรวจสอบกับทีมกฎหมายว่ามีข้อบังคับของศาล หรือ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ หรือไม่
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยว่า มีรายงานข่าวว่า นายทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว ในช่วงเวลา 19.03 น. ไฟล์ท GL7T หลังจากเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย จุดหมายปลายทางคือ ประเทศสิงคโปร์ ตามเดิม และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 5 กันยายน 2568 นี้
เวลา 19.20 น. เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า รถยนต์ของ ทักษิณ ออกจาก M-Jets ดอนเมือง ยืนยัน บินไปธุระที่สิงคโปร์กับครอบครัวแล้ว ในเวลา 19.17 น.
สำหรับเรื่องคดีความของ นายทักษิณ มีนัดหมายเข้าฟังคำตัดสินของศาลฎีกา ในคดีชั้น 14 ซึ่งมีกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 9 กันยายน 2568
