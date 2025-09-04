HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทักษิณ ชินวัตร นั่งเจ็ตส่วนตัวไปสิงคโปร์แล้ว แจ้งกลับไทยอีกครั้ง 5 ก.ย. นี้

          ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินสู่สิงคโปร์ พร้อมกำหนดกลับไทย 5 ก.ย. นี้ ก่อนศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษา คดีชั้น 14 วันที่ 9 ก.ย.

ทักษิณ บินออกจากไทย
ภาพจาก Instagram aimpintongta

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เมื่อช่วงเย็น มีรายงานความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปรากฏตัวที่ สนามบินดอนเมือง ในพื้นที่จอดเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) เอ็มเจ็ต M JETS  

          เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และเจ้าหน้าที่ การท่าอากาศยาน เข้าตรวจสอบเอกสาร พบมีการเตรียมเดินทางของสมาชิกในครอบครัวนายทักษิณ ปลายทางประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งมีรายงานว่า นายทักษิณ แสดงตัวจะเดินทางด้วย แต่เจ้าหน้าที่ ขอตรวจสอบ หนังสือเดินทาง และตรวจสอบกับทีมกฎหมายว่ามีข้อบังคับของศาล หรือ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ หรือไม่

          ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยว่า มีรายงานข่าวว่า นายทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว ในช่วงเวลา 19.03 น. ไฟล์ท GL7T หลังจากเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย จุดหมายปลายทางคือ ประเทศสิงคโปร์ ตามเดิม และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 5 กันยายน 2568 นี้  
 

ทักษิณ บินออกจากไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          เวลา 19.20 น. เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า รถยนต์ของ ทักษิณ ออกจาก M-Jets ดอนเมือง ยืนยัน บินไปธุระที่สิงคโปร์กับครอบครัวแล้ว ในเวลา 19.17 น.

          สำหรับเรื่องคดีความของ นายทักษิณ มีนัดหมายเข้าฟังคำตัดสินของศาลฎีกา ในคดีชั้น 14 ซึ่งมีกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 9 กันยายน 2568 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทักษิณ ชินวัตร นั่งเจ็ตส่วนตัวไปสิงคโปร์แล้ว แจ้งกลับไทยอีกครั้ง 5 ก.ย. นี้ อัปเดตล่าสุด 4 กันยายน 2568 เวลา 20:38:19 1,651 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย