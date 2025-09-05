HILIGHT
ทักษิณ บินถึงดูไบแล้ว แจงทำไมต้องบินวนบนฟ้า ไม่ไปสิงคโปร์ ยันกลับไทยแน่นอน

ทักษิณ ถึงดูไบ แจงเหตุบินวน
ภาพจาก thaksinlive

          จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ ก่อนศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษา คดีชั้น 14 วันที่ 9 กันยายน 2568 ทำให้คนสงสัยว่า นายทักษิณไปสิงคโปร์จริงหรือไม่

          พร้อมกันนั้น ยังมีคนเช็กเส้นทางการบินของนายทักษิณ พบว่า มีการเปลี่ยนเส้นทางไปยังทิศตะวันตก ยังไม่ทราบที่หมาย แต่คาดว่าจะเป็นดูไบ จึงทำให้ข่าวลือนายทักษิณเตรียมหนีสะพัดมากยิ่งขึ้น

ทักษิณ ถึงดูไบ แจงเหตุบินวน
ภาพจาก Flightradar24

          วันที่ 5 กันยายน 2568 นายทักษิณ โพสต์ X ถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมสาเหตุที่ทำไมต้องบินวนบนฟ้า ดังนี้

          วันนี้ผมตั้งใจเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพ กับหมอที่เคยดูแลระหว่างอยู่ต่างประเทศ 

          ตม. ที่ไทย ถ่วงเวลาผมไว้เกือบ 2 ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ผมได้ชนะคดี ที่ถูกห้ามออกเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว มีสิทธิเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป 

          ระหว่างเส้นทางบิน นักบินแจ้งว่า การที่โดน ตม.ถ่วงเวลาผมไว้นาน ทำให้เครื่องจะไปลงสนามบิน Seletar ซึ่งใช้สำหรับเครื่อง Private Jet ลงที่สิงคโปร์ไม่ทัน เพราะสนามบินเปิดให้บริการ ถึงแค่ 4 ทุ่ม เท่านั้น (เวลาสิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ชม.) 


ทักษิณ ถึงดูไบ แจงเหตุบินวน
ภาพจาก thaksinlive

          เมื่อไม่สามารถไปลงที่สิงคโปร์ได้ ผมจึงตัดสินใจให้นักบินเปลี่ยนแผนไปลงดูไบ เพราะที่ดูไบผมมีหมอกระดูก และหมอปอดที่ผมใช้ประจำมานาน และยังมีโอกาสได้เยี่ยมเพื่อนที่ดูไบ ซึ่งไม่ได้เจอกันมา 2 ปีกว่าแล้ว 

          ระหว่างรอขออนุญาตจากสนามบินดูไบ นักบินต้องบินวนรออยู่พักใหญ่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตจึงได้หันหัวบินต่อไปยังดูไบ 

          ผมตั้งใจจะกลับไปไทยไม่เกินวันที่ 8 เพื่อเดินทางไปศาลด้วยตัวเอง วันที่ 9 กันยายนนี้ ครับ


ทักษิณ บินถึงดูไบแล้ว แจงทำไมต้องบินวนบนฟ้า ไม่ไปสิงคโปร์ ยันกลับไทยแน่นอน อัปเดตล่าสุด 5 กันยายน 2568 เวลา 08:05:50 5,556 อ่าน
