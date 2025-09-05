เปิดกระเป๋าตังค์แฟน กลับเจอกระดาษปริศนา เห็นแล้วตัวชา คาดคั้นจนรู้ความจริง

เปิดกระเป๋าตังค์แฟน กลับเจอกระดาษปริศนา เห็นแล้วตัวชา แถมแฟนเพิ่งไปพัทยาอีกต่างหาก พอคาดคั้นก็บอกว่าซื้อให้เพื่อน
วันที่ 5 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเล่าเรื่องที่สุดเจ็บปวดใจจนเป็นไวรัลหลักล้าน เรื่องของเรื่องคือ เธอเปิดกระเป๋าตังค์แฟน ควักเงินมาจ่ายค่าแกร็บที่มาส่ง แต่กลับเจอใบเสร็จปริศนาจากร้านสะดวกซื้อ เมื่ออ่านรายละเอียดถึงขั้นตัวชา เพราะมันมีรายละเอียดการซื้อถุงยางอนามัยอยู่
เธอยืนยันว่า ไม่ได้ใช้มันมาเป็น 10 ปี แล้วถุงยางนี้ซื้อมาทำไม ต่อให้ไม่ถามก็พอรู้คำตอบ แฟนเธอเองเพิ่งกลับมาจากพัทยาด้วย คาดว่าน่าจะลืมเอาทิ้งจริง ๆ
คอมเมนต์ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจ เจ็บปวดกับเรื่องนี้ บางคนก็เล่าประสบการณ์ตรงคล้าย ๆ กัน ได้แต่มูฟออนต่อไป
ต่อมา เธอมาอัปเดตว่า ฝ่ายชายบอกว่า ซื้อถุงยางนี้ให้เพื่อน ก่อนที่ตัดสินใจแยกกันอยู่สักพัก