อดีตทีมงานแฉ เจน ญาณทิพย์ ทองสร้างเจดีย์หาย ? - ขาย กรามหมู ของขลัง ที่มาสุดพีค

อดีตทีมงานเจน ญาณทิพย์ แฉแรง ปมบริจาคทองคำสร้างเจดีย์ ทองไปไหน ของขลังกรามหมู อ้างที่เดียวในโลก แต่เบื้องหลังชวนพีค
วันที่ 4 กันยายน 2568 รายการโหนกระแส ทำประเด็นร้อนของ เจน ญาณทิพย์ ผู้มีสัมผัสพิเศษ มองเห็นวิญญาณ เห็นผี และกรรมของผู้คน โดยเชิญ อดีตทีมงานจิตอาสาของ เจน ญาณทิพย์ หลายคนมาร่วมเปิดใจถึงหลายประเด็นที่เกิดข้อกังขาถึงเรื่องสัมผัสพิเศษ และของขลัง รวมทั้งเรื่องความโปร่งใสในเรื่องการบริจาคทอง
ดราม่าปมบริจาคทองคำเพื่อนำไปใส่เจดีย์
อดีตทีมงาน เผยว่า เริ่มแรกมีการบอกว่า จะเอาไปหลอมในเศียรพระจุดหนึ่ง อีกจุดจะเอาไปใส่ในเจดีย์ เหมือนเขา (เจน) ระดมทองเพื่อเอาไปหลอมใส่เกศพระก่อน แล้วเก็บไว้ในเจดีย์เป็นสองเคส เป็นแร่รัตนชาติ เป็นหยกเป็นมุก เป็นของที่ไม่สามารถหลอมได้ ก็จะเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ แต่เปิดรับบริจาคพร้อมกัน ถือเป็นอีเวนต์เดียวกัน แต่แยกเป็นประเด็น
คนได้ฟังเวลาดูไลฟ์ว่าทำแบบนี้ได้บุญอย่างนี้ ๆ เกิดความเลื่อมใส บริจาคทองมาให้ด้วยการส่งไปรษณีย์ค่อนข้างเยอะ โดยจะนำทองไปเก็บไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่เพชรบูรณ์ เจดีย์เสร็จนานแล้ว แต่ทองยังไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างใน
เขาให้เหตุผลว่าเจดีย์รั่วและมีโจรมาปล้นของที่สำนัก แต่ความจริงโจรเข้าก่อนที่จะเปิดรับบริจาค ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีโจรแต่ยังเปิดรับบริจาคอยู่ดี ปัจจุบันทองถูกย้ายไปที่บ้านของเขาประมาณ 3 ปีกับอีก 8 เดือนแล้ว ทั้งที่เคยบอกว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปี 2568 ก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัดการยังไง
เล่าเบื้องหลัง จริง ๆ แล้วมีอิทธิฤทธิ์จริงไหม
อดีตทีมงานเผย ยังไม่เคยเห็นอิทธิฤทธิ์ของเจน ญาณทิพย์ แม้เจ้าตัวจะบอกว่า ที่สำนักมีนั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยือนบ่อย พระอินทร์ พญานาค มีหินนั่งสมาธิที่พระนั่งแล้วเขาสามารถนั่งได้ด้วย ข้างหลังเป็นรอยเท้าพญานาค เขาบอกไม่ต้องกลัวอยู่สำนักไม่อันตราย เขามีคาถาครอบสำนักเอาไว้ปลอดภัยแน่นอน ไม่มีผีเข้าไม่มีอันตราย แต่ทีมงานกลับโดนตะปูตำบ่อย ทีมงานโดนกิ่งไม้แทงตา ตาบอดก็มี
ญาณทิพย์ โอสถ ของคุณเจนที่บอกใช้แก้ปวดเมื่อย แก้เมารถ ทำเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟของสำนัก เขาบอกมีเทวดามาบอกสูตร มีการปลุกเสก ซึ่งความจริง คนทำคือจิตอาสาเอง ไปซื้อจากเจ้าหนึ่ง แต่เทวดาไม่ได้บอกสูตรซื้อสำเร็จ จิตอาสามานั่งกรอก จำหน่ายในราคา 50 บาทต่อขวด มีครั้งหนึ่งเขาแจ้งกับจิตอาสาว่าต้องขายให้หมด ถ้าขายไม่หมดต้องรับผิดชอบซื้อเอง เพื่อเอาเงินไปทำในสิ่งที่เขาต้องการ เช่น เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟสำนักปฏิบัติธรรม หรือดูแลสำนักปฏิบัติธรรม
เริ่มจากที่เจนบอกว่า จะทำของมาชิ้นหนึ่ง เพื่อป้องกันโรคคางทูม ป้องกันคุณไสย มนต์ดำทุกอย่างที่ไม่ดี ที่จะเข้าตัวคุณ เช่าและบูชาสิ่งนี้ไป ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งนี้ บอกสรรพคุณทุกอย่างเลิศเลอแล้วปล่อยให้เช่าในราคา 3,000 บาท เขาบอกป้องกันโรคคางทูมเป็นหลัก ป้องกันคุณไสย มนต์ดำ ให้ไปแขวนสูง ๆ เพื่อป้องกัน
เขาอ้างว่าผ่านพิธีกรรมทางพุทธคุณ อ้างว่าเขามีคาถาหลวงพ่อสุข ซึ่งเป็นวิชาที่เขาสืบทอดมาจากย่าหรือยาย แต่ทีมงานมีหน้าที่ตั้งแต่ไปรับมาเลย ให้ไปซื้อมาเป็นเข่ง สด ๆ แถวนครปฐม มีเศษเนื้อติดอยู่ตามกราม ราคา 500-1,000 ต่อชิ้น ทีมงานช่วยกันขูดถึงตีสาม ขูดสด ๆ ไม่ต้องต้ม แล้วเอาไปแช่น้ำ ใส่กระด้งตากแดดบนหลังคาบ้านเขา แล้วรอเวลาให้เหมือนแดดเดียว กลับไปกลับมา ตากไว้บนหลังคาประมาณ1-2 สัปดาห์ ใครผ่านบ้านเขาจะเหม็นมาก เพราะเขาทำพิธีอันนี้
พอตากจนแห้ง ก็มีน้องอีกคนเขามีฝีมือก็เข้าไปเขียนยันต์ แต่มันไม่ทัน จะถึงเวลาปล่อยเช่าบูชาแล้ว ทีมงานอีกคนก็ถูกตามเข้าไปช่วยเขียนยันต์ ไปถึงก็ดูก่อนว่าลายยังไง ก็ลอกไป เวลาเขียนไม่มีคาถา จับปากกาแล้วเขียนเอง ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะมีการสวดบริกรรมคาถาไหม แต่พอนำไปขายก็มีคนซื้อเยอะ เขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร สาธยายแต่สรรพคุณ ป้องกันคางทูม ป้องกันความชั่วร้าย ป้องกันคุณไสย
บางคนที่ซื้อไปก็ตกใจหลังรู้เบื้องหลัง ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้คงไม่เอา มันดูสกปรกรก โดยตอนขายเขาจะเขียนหน้าเพจว่าตัวนี้มีคุณประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้ มีสิ่งเดียวในโลก ไม่มีที่ไหนมี บรรยายสรรพคุณน่าซื้อมาก พอฟังแล้วก็อยากได้ พอเปิดกล่องมาก็มีกลิ่น น่ากลัวมาก เป็นสีดำ เหมือนจะขึ้นราด้วย
อดีตลูกศิษย์ฝากข้อเรียกร้องถึง เจน ญาณทิพย์
ต้องการคำตอบเรื่อง ทองคำที่ส่งไป ว่ายังมีอยู่จริงหรือไม่ เกินกำหนดแล้วสามารถขอคืนได้หรือเปล่า ตรวจสอบได้อย่างไร นอกจากนี้ เรื่องการเปิดรับบริจาคค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรมที่ซ้ำซ้อน ทั้งที่มีเจ้าภาพแล้ว รวมถึงการแยกบัญชีเงินบริจาคให้โปร่งใสและตรงตามวัตถุประสงค์
ขณะเดียวกัน อดีตทีมงานเรียกร้องให้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมตามที่รับบริจาคมา เพื่อให้ประชาชนเข้าปฏิบัติศีล 8 ได้จริง ไม่ใช่แค่เปิดรับเงินต่อเนื่อง สุดท้ายยังมีประเด็นเรื่องคดีที่ เจน ฟ้องหมิ่นประมาท หลังออกมาไลฟ์เปิดโปงเรื่องทอง เขาบอกว่าเสียชื่อเสียง แต่ต่อมาตำรวจไม่ได้ฟ้องเอาผิด บอกสองฝ่ายเหมือนทะเลาะกันเอง ไม่ใช่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ก็เลยเคลียร์ไปแล้ว
