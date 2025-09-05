HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 5 รายชื่อ คนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ มีใครบ้าง ลือสนั่นลูกสาวติดไปด้วย

 
          เปิด 5 รายชื่อ คนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ มีใครบ้าง หลังลือสนั่นมีลูกสาวด้วย ส่วนทักษิณ ยืนยันกลับมาก่อนแน่นอน


ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก thaksinlive

        ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่า มีลูกสาวขึ้นเครื่องบินเป็น 1 ใน 5 คนที่เดินทางไปพร้อมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อไปยังดูไบนั้น ก่อนที่จะมีการปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริง

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก thaksinlive

          ล่าสุด วันที่ 5 กันยายน 2568 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการเปิดเผย 5 รายชื่อ คนที่อยู่บนไพรเวท เจ็ท นายทักษิณ มีดังนี้

          1. นายทักษิณ ชินวัตร

          2. ร.ท. ธวัชชัย กลีบเมฆ (อดีตนายทหารหน่วยซีล ทร.)

          3. สิมลา จรัสแผ้ว (พนักงานบริษัท เอสซี แอสเสท)

          4. ประเทือง มอญชัยภูมิ

          5. แก้วใจ สิงห์ทอง

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก thaksinlive
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 5 รายชื่อ คนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ มีใครบ้าง ลือสนั่นลูกสาวติดไปด้วย โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2568 เวลา 11:05:18 15,750 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย