เปิด 5 รายชื่อ คนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ มีใครบ้าง ลือสนั่นลูกสาวติดไปด้วย

เปิด 5 รายชื่อ คนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ มีใครบ้าง หลังลือสนั่นมีลูกสาวด้วย ส่วนทักษิณ ยืนยันกลับมาก่อนแน่นอน
ภาพจาก thaksinlive
ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่า มีลูกสาวขึ้นเครื่องบินเป็น 1 ใน 5 คนที่เดินทางไปพร้อมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อไปยังดูไบนั้น ก่อนที่จะมีการปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริง
ภาพจาก thaksinlive
1. นายทักษิณ ชินวัตร
2. ร.ท. ธวัชชัย กลีบเมฆ (อดีตนายทหารหน่วยซีล ทร.)
3. สิมลา จรัสแผ้ว (พนักงานบริษัท เอสซี แอสเสท)
4. ประเทือง มอญชัยภูมิ
5. แก้วใจ สิงห์ทอง
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก thaksinlive