แม่บอกไปเที่ยวต่างประเทศ ลูกสาวสุดใจสลาย เพิ่งรู้เป็นตั๋วขาเดียว ไปไม่มีกลับ

          แม่บอกไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลูกสาวใจสลาย เพิ่งรู้เป็นตั๋วขาเดียว มีแต่ขาไป ไม่มีขากลับ ไม่มีแม้โอกาสได้บอกลา  

การุณยฆาต

          วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ People เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งในไอร์แลนด์ เมื่อคุณแม่บอกกับครอบครัวว่าจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ก่อนที่ลูกสาวจะมาทราบข่าวสุดช็อกในภายหลังว่า แม่ตั้งใจ "ตีตั๋วขาเดียว" เพื่อเดินทางไปจบชีวิตด้วยวิธีการุณยฆาต และไม่กลับมาอีกเลย 

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มอรีน สลัฟ หญิงวัย 58 ปี ซึ่งอาศัยในเมืองคาแวน ประเทศไอร์แลนด์ ได้บอกครอบครัวว่า เธอจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศลิทัวเนียกับเพื่อน แต่เธอได้บอกความจริงกับเพื่อนสนิท 2 คนว่า เธอเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์คนเดียว กระทั่งวันต่อมา มีเพื่อนคนหนึ่งเกิดความเป็นกังวลเกี่ยวกับ "แผนการเดินทาง" ของเธอ จึงได้ติดต่อไปบอกลูกสาว 

          เมแกน รอยัล ลูกสาวของมอรีน เผยว่า กลางดึกของคืนวันที่ 9 กรกฎาคม ตอนที่เธอกำลังอยู่บนเตียงกับลูกน้อย เพื่อนแม่ได้ส่งข้อความมาหาเธอว่า "แม่ของคุณอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ ฉันสาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ แต่เธออยู่ที่นั่นและเธอต้องการจบชีวิตแบบรับการช่วยเหลือ" 

          เมแกนตกใจมาก เธอรีบโทรศัพท์ไปบอกพ่อทันที พ่อจึงรีบติดต่อหาแม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ในตอนนั้น เธอทราบว่าแม่สัญญาว่าจะกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมง เธอได้รับข้อความทาง WhatsApp โดยผู้ช่วยดำเนินการ แจ้งว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้ว และจะส่งเถ้ากระดูกมาให้ภายใน 6-8 สัปดาห์ 

          "ฉันได้แต่นั่งร้องไห้กับลูก ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของฉันพังทลายลง" เมแกน กล่าว 

          เมแกนอธิบายว่า แม่ของเธอผู้หญิงที่กระตือรือร้น ฉลาด และทุ่มเท แม่มีประวัติการป่วยทางจิตมานาน หลังจากต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูญเสียน้องสาว 2 คน และเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน แม่ของเธอแอบยื่นคำร้องไปยัง Pegasos ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือการุณยฆาตในเมืองลีสทาล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเธอได้ตกลงจ่ายเงิน 15,000 ปอนด์ (ราว 652,000 บาท) เพื่อจบชีวิต 


การุณยฆาต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maureen Slough  

          การจบชีวิตแบบรับการช่วยเหลือ หรือการุณยฆาตในสวิตเซอร์แลนด์ สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมาย แม้จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ ขณะที่ครอบครัวของมอรีนกำลังหาคำตอบว่า "การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้อย่างไร โดยที่ครอบครัวไม่ทราบเรื่อง"  

          "ไม่มีใครบอกว่าแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวด แต่ความเจ็บปวดนั้นไม่เพียงพอที่จะจบชีวิตลง ยังมีอะไรอีกมากมายที่แม่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้น แม่แค่อยู่ในช่วงเวลาอันมืดมน ในความคิดของฉัน แม่ไม่ได้ป่วยหนักจนถึงขนาดที่ทำเช่นนี้และทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง" เมแกน กล่าว 

          ทางองค์กรอ้างว่า ได้รับอีเมลหนังสือยินยอมจากทางครอบครัวของมอรีนแล้ว ในขณะที่เมแกนไม่รู้เรื่องอีเมลฉบับนั้น โดยเธอเชื่อว่าแม่ของเธอได้ทำมันขึ้นมาเอง และทางองค์กรขาดความรอบคอบในการตรวจสอบอย่างถูกต้อง "แม้กระทั่งโกศบรรจุอัฐิของแม่ที่ถูกส่งพัสดุมาที่บ้าน ยังไม่มีจดหมายแสดงความเสียใจ หรือแม้แต่สติกเกอร์บนกล่องที่บอกว่าเป็นวัสดุเปราะบาง ปล่อยให้กระเด้งไปมาอยู่หลังรถส่งของ" 

ขอบคุณข้อมูลจาก People, The Indian Express 


