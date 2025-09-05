สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ พนง. ตาไวตีความ แจ้งตำรวจมาช่วยทันเวลา

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ พนักงานตาไวตีความได้เร็ว รีบแจ้งตำรวจมาช่วยได้ทันเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department
วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์หญิงรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้พยายาม "ทำสัญญาณมือ" เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างลับ ๆ ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง และเป็นความโชคดีของเธอที่พนักงานของทางร้านในขณะนั้นสังเกตเห็นและสามารถตีความหมายได้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย จึงรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยได้ทันเวลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ร้านสะดวกซื้อในเมืองอัลฮัมบรา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ หญิงสาวรายนี้ได้เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับผู้ชายอีกราย ก่อนที่เธอจะทำสัญญาณมือโดยเอานิ้วโป้งวางที่ฝ่ามือ แล้วใช้อีก 4 นิ้วกำประกบ หลังจากพนักงานเห็น จึงแอบโทรศัพท์แจ้งไปยังตำรวจในพื้นที่ โดยไม่ให้ผู้ที่อยู่ในร้านรับรู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่ร้านอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่พยายามแยกตัวผู้หญิงออกมาสอบถามอย่างแนบเนียน โดยภาพจากกล้องติดตัวของทางตำรวจแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปสอบถามผู้หญิงว่า "คุณโอเคไหม ? คุณโอเคหรือเปล่า ? จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะขอคุยกับคุณสักเล็กน้อย ?"
ภายหลังจากการสอบสวนทราบว่า ฝ่ายชายชื่อว่าจอห์น พาลอมบี อายุ 38 ปี มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีปืนไฟฟ้าในครอบครอง และมีหมายจับ เขาพยายามวิ่งหนีทางตำรวจ แต่เพียงไม่นานทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้ในที่สุด ปัจจุบันเขาถูกคุมขังที่เรือนจำในลอสแอนเจลิส และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 11 กันยายน 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department
ทั้งนี้รายงานเผยว่า ผู้ต้องหารายนี้มีประวัติอาชญากรรม ในปี 2565 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาฐานครอบครองอาวุธปืน และใช้สารเสพติด จากนั้นในปีถัดมา เขาถูกตัดสินจำคุกฐานขัดขืนการจับกุมในลักษณะอันตราย และเมื่อปีที่ผ่านมา เขาถูกจับกุมอีกครั้ง หลังจากละเมิดทัณฑ์บนหลายครั้ง
พนักงานร้านสะดวกซื้อ (ไม่เปิดชื่อต่อสาธารณะ) ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ที่ช่างสงสังเกตและสามารถช่วยเหลือคนได้สำเร็จ เพื่อนร่วมงานรายหนึ่งกล่าวว่า "เขาทำได้ดีมาก เพราะเธอต้องการความช่วยเหลือ และนั่นเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมาก"
ภาพจาก Canadian Women's Foundation
สำหรับสัญญาณมือเพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าวถูกใช้ในทางสากล ภายหลังจากมูลนิธิสตรีแคนาดา (Canadian Women’s Foundation) ได้เปิดเผยวิธีการออกมา เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถเอาตัวรอดได้จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสัญญาณมือเช่นนี้ช่วยให้เหยื่อสามารถแจ้งผู้อื่นได้อย่างแนบเนียนผ่านวิดีโอหรือในพื้นที่สาธารณะ
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, New York Post