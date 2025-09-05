HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ พนง. ตาไวตีความ แจ้งตำรวจมาช่วยทันเวลา

          สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ พนักงานตาไวตีความได้เร็ว รีบแจ้งตำรวจมาช่วยได้ทันเวลา

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์หญิงรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้พยายาม "ทำสัญญาณมือ" เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างลับ ๆ ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง และเป็นความโชคดีของเธอที่พนักงานของทางร้านในขณะนั้นสังเกตเห็นและสามารถตีความหมายได้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย จึงรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยได้ทันเวลา 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ร้านสะดวกซื้อในเมืองอัลฮัมบรา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ หญิงสาวรายนี้ได้เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับผู้ชายอีกราย ก่อนที่เธอจะทำสัญญาณมือโดยเอานิ้วโป้งวางที่ฝ่ามือ แล้วใช้อีก 4 นิ้วกำประกบ หลังจากพนักงานเห็น จึงแอบโทรศัพท์แจ้งไปยังตำรวจในพื้นที่ โดยไม่ให้ผู้ที่อยู่ในร้านรับรู้ 

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department

          กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่ร้านอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่พยายามแยกตัวผู้หญิงออกมาสอบถามอย่างแนบเนียน โดยภาพจากกล้องติดตัวของทางตำรวจแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปสอบถามผู้หญิงว่า "คุณโอเคไหม ? คุณโอเคหรือเปล่า ? จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะขอคุยกับคุณสักเล็กน้อย ?" 

          ภายหลังจากการสอบสวนทราบว่า ฝ่ายชายชื่อว่าจอห์น พาลอมบี อายุ 38 ปี มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีปืนไฟฟ้าในครอบครอง และมีหมายจับ เขาพยายามวิ่งหนีทางตำรวจ แต่เพียงไม่นานทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้ในที่สุด ปัจจุบันเขาถูกคุมขังที่เรือนจำในลอสแอนเจลิส และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 11 กันยายน 2568  

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alhambra Police Department

          ทั้งนี้รายงานเผยว่า ผู้ต้องหารายนี้มีประวัติอาชญากรรม ในปี 2565 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาฐานครอบครองอาวุธปืน และใช้สารเสพติด จากนั้นในปีถัดมา เขาถูกตัดสินจำคุกฐานขัดขืนการจับกุมในลักษณะอันตราย และเมื่อปีที่ผ่านมา เขาถูกจับกุมอีกครั้ง หลังจากละเมิดทัณฑ์บนหลายครั้ง

          พนักงานร้านสะดวกซื้อ (ไม่เปิดชื่อต่อสาธารณะ) ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ที่ช่างสงสังเกตและสามารถช่วยเหลือคนได้สำเร็จ เพื่อนร่วมงานรายหนึ่งกล่าวว่า "เขาทำได้ดีมาก เพราะเธอต้องการความช่วยเหลือ และนั่นเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมาก" 

สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ
ภาพจาก Canadian Women's Foundation

          สำหรับสัญญาณมือเพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าวถูกใช้ในทางสากล ภายหลังจากมูลนิธิสตรีแคนาดา (Canadian Women’s Foundation) ได้เปิดเผยวิธีการออกมา เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถเอาตัวรอดได้จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสัญญาณมือเช่นนี้ช่วยให้เหยื่อสามารถแจ้งผู้อื่นได้อย่างแนบเนียนผ่านวิดีโอหรือในพื้นที่สาธารณะ  

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, New York Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเข้าร้านสะดวกซื้อ แอบทำสัญญาณมือ พนง. ตาไวตีความ แจ้งตำรวจมาช่วยทันเวลา โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2568 เวลา 13:02:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย