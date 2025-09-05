HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากรัฐบาลใหม่ยุบสภาใน 4 เดือน

          เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากว่าที่รัฐบาลใหม่ทำตามเงื่อนไขของพรรคประชาชน ยุบสภาภายใน 4 เดือน

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วันที่ 5 กันยายน 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ มีการนำเสนอไทม์ไลน์ข้อเสนอของพรรคประชาชนในการโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า จะต้องมีการยุบสภาภายใน 4 เดือน ดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วไทม์ไลน์การเลือกตั้ง จะอยู่ในช่วงประมาณไหนของปี 2569

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งใหม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          - กันยายน 2568 รัฐบาลใหม่แถลงนโยบาย

          - 1 ตุลาคม 2568 เริ่มนับเวลาตามเงื่อนไข 4 เดือน (คาดการณ์)

          - มกราคม 2569 ยุบสภาตามเงื่อนไข

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          - ปลายมีนาคม ถึง ต้นเมษายน 2569 จัดเลือกตั้งตามกรอบ 45-60 วันนับตั้งแต่ยุบสภา

          - เมษายน ถึง มิถุนายน 2569 จัดตั้งรัฐบาล

          - ต้นมิถุนายน 2569 รัฐบาลชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากรัฐบาลใหม่ยุบสภาใน 4 เดือน โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2568 เวลา 14:43:59 4,261 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย