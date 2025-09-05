เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากรัฐบาลใหม่ยุบสภาใน 4 เดือน

เปิดไทม์ไลน์การเมืองไทย ได้เลือกตั้งใหม่เดือนไหน หากว่าที่รัฐบาลใหม่ทำตามเงื่อนไขของพรรคประชาชน ยุบสภาภายใน 4 เดือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 5 กันยายน 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ มีการนำเสนอไทม์ไลน์ข้อเสนอของพรรคประชาชนในการโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า จะต้องมีการยุบสภาภายใน 4 เดือน ดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วไทม์ไลน์การเลือกตั้ง จะอยู่ในช่วงประมาณไหนของปี 2569
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
- กันยายน 2568 รัฐบาลใหม่แถลงนโยบาย
- 1 ตุลาคม 2568 เริ่มนับเวลาตามเงื่อนไข 4 เดือน (คาดการณ์)
- มกราคม 2569 ยุบสภาตามเงื่อนไข
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
- ปลายมีนาคม ถึง ต้นเมษายน 2569 จัดเลือกตั้งตามกรอบ 45-60 วันนับตั้งแต่ยุบสภา
- เมษายน ถึง มิถุนายน 2569 จัดตั้งรัฐบาล
- ต้นมิถุนายน 2569 รัฐบาลชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
