ลูกค้าเดินไปเจอ โปรโมชั่นขายแพ็กน้ำดื่ม แต่คนอ่านตัวเลขแล้วมึน สรุปแบบไหนคุ้ม

ลูกค้าเจอห้างจัดโปรโมชั่นขายน้ำดื่ม แต่ตัวเลขราคาทำคนอ่านงง คำนวณให้แล้วสรุปซื้อแบบไหนถึงคุ้มที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti
วันที่ 4 กันยายน 2568ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพในโซนขายน้ำดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นน้ำดื่มแพ็กพิเศษ 15 ขวด จากปกติ 12 ขวด แต่ด้วยตัวเลขราคา ทำให้หลายคนอาจลังเลว่าสรุปควรซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุด
ป้ายโปรโมชั่นดังกล่าว ระบุว่า น้ำดื่มแพ็กสุดคุ้ม (15 ขวด) ราคาเทียบเท่าแพ็ก 12 ขวด 44 บาท จากปกติแพ็กละ 59 บาท ซื้อ 3 แพ็ก เพียง 165 บาท
หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก โดยมองว่าป้ายนั้นอาจจะสื่อสารได้ไม่ชัดเจนพอ ถึงที่มาของราคา 44 บาทต่อแพ็ก และวิธีการต้องซื้อยังไงจึงจะได้ราคานี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti
วิเคราะห์ราคา
1. ราคาแพ็ก 15 ขวด 59 บาท
- ราคาต่อขวด = 3.93 บาท/ขวด
2. ซื้อ 3 แพ็ก 15 ขวด ในโปรโมชั่น 165 บาท
- ราคาเฉลี่ยต่อแพ็ก = 55 บาท/แพ็ก
- ราคาเฉลี่ยต่อขวด = 3.67 บาท/ขวด
3. เปรียบเทียบกับแพ็ก 12 ขวด ปกติ 59 บาท
- ราคาเฉลี่ยต่อขวด 4.92 บาท/ขวด
4. ทำไมถึงได้ราคา 44 บาทต่อแพ็ก
- โปรโมชั่นซื้อ 3 แพ็ก 15 ขวด = 45 ขวด รวม 165 บาท ราคาต่อขวด 3.67 บาท
- ถ้าเทียบกับขนาดแพ็ก 12 ขวด: 12 × 3.67 = 44 บาท
สรุป ถ้าซื้อ 3 แพ็กตามโปรโมชั่น ราคาต่อขวดถูกที่สุด เทียบเท่าซื้อแพ็ก 12 ขวดเพียง 44 บาท