ลูกค้าเดินไปเจอ โปรโมชั่นขายแพ็กน้ำดื่ม แต่คนอ่านตัวเลขแล้วมึน สรุปแบบไหนคุ้ม

 
           ลูกค้าเจอห้างจัดโปรโมชั่นขายน้ำดื่ม แต่ตัวเลขราคาทำคนอ่านงง  คำนวณให้แล้วสรุปซื้อแบบไหนถึงคุ้มที่สุด

โปรโมชั่นขายแพ็กน้ำดื่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti 

           วันที่ 4 กันยายน 2568ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพในโซนขายน้ำดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นน้ำดื่มแพ็กพิเศษ 15 ขวด จากปกติ 12 ขวด แต่ด้วยตัวเลขราคา ทำให้หลายคนอาจลังเลว่าสรุปควรซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุด

           ป้ายโปรโมชั่นดังกล่าว ระบุว่า น้ำดื่มแพ็กสุดคุ้ม (15 ขวด) ราคาเทียบเท่าแพ็ก 12 ขวด 44 บาท จากปกติแพ็กละ 59 บาท ซื้อ 3 แพ็ก เพียง 165 บาท

           หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก โดยมองว่าป้ายนั้นอาจจะสื่อสารได้ไม่ชัดเจนพอ ถึงที่มาของราคา 44 บาทต่อแพ็ก และวิธีการต้องซื้อยังไงจึงจะได้ราคานี้

โปรโมชั่นขายแพ็กน้ำดื่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pensiri Sitti 


วิเคราะห์ราคา 


           1. ราคาแพ็ก 15 ขวด  59 บาท

           - ราคาต่อขวด = 3.93 บาท/ขวด

           2. ซื้อ 3 แพ็ก 15 ขวด ในโปรโมชั่น 165 บาท

           - ราคาเฉลี่ยต่อแพ็ก =  55 บาท/แพ็ก

           - ราคาเฉลี่ยต่อขวด = 3.67 บาท/ขวด

           3. เปรียบเทียบกับแพ็ก 12 ขวด ปกติ 59 บาท

           - ราคาเฉลี่ยต่อขวด 4.92 บาท/ขวด

           4. ทำไมถึงได้ราคา 44 บาทต่อแพ็ก

           - โปรโมชั่นซื้อ 3 แพ็ก 15 ขวด = 45 ขวด รวม 165 บาท ราคาต่อขวด 3.67 บาท

           - ถ้าเทียบกับขนาดแพ็ก 12 ขวด: 12 × 3.67 = 44 บาท

           สรุป ถ้าซื้อ 3 แพ็กตามโปรโมชั่น ราคาต่อขวดถูกที่สุด เทียบเท่าซื้อแพ็ก 12 ขวดเพียง 44 บาท

