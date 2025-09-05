สาวซื้อแซนด์วิช สาหร่าย-ไข่กุ้ง ชิ้นละ 25 เห็นว่าน่ากิน ให้ไส้แน่น แต่พอแกะดูถึงกับเฟลมาก

สาวรีวิวซื้อแซนด์วิชสาหร่าย-ไข่กุ้งราคา 25 บาท ดูเหมือนไส้แน่นเต็มชิ้น แต่พอแกะดูจริงถึงกับเฟล ชาวเน็ตแซว อย่าหายใจแรง เดี๋ยวไส้ปลิว
หนึ่งในเมนูง่าย ๆ ที่หลายคนเลือกฝากท้อง เชื่อว่าจะต้องมีชื่อของ แซนด์วิช ด้วยความที่หยิบกินสะดวก และมีหลายไส้ หลายรสชาติ ทำให้ตอบโจทย์ทั้งมื้อเช้า เร่งด่วน แต่บางครั้งก็ต้องเช็กให้ดีด้วยว่า สิ่งที่เห็นว่าน่ากินและให้เยอะ เมื่อลองกินจริงอาจจะทำให้รู้สึกเฟลแบบไม่ตั้งตัว
วันที่ 5 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @nongmeaw.shop รีวิวประสบการณ์สุดพีค หลังซื้อแซนด์วิชยำสาหร่าย ไข่กุ้ง ราคา 25 บาท ซึ่งดูเผิน ๆ น่ากินไม่เบา ขนมปังสวยน่ากิน แถมยังให้ไส้มาแบบแน่น ๆ ทีเดียว
อย่างไรก็ดี เมื่อแกะแซนด์วิชชิ้นดังกล่าวออกดูก็พบว่าด้านไม่ได้ให้ไส้มาเยอะอย่างที่คิด โดยยำสาหร่ายใส่มาแค่ตรงปลายแซนด์วิช ที่เหลือเป็นขนมปังเปล่า ๆ ส่วนไข่กุ้งก็เช่นกัน เพียงแต่ด้านในนั้นเป็นมายองเนสกับเศษปูอัดล้วน ๆ
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชม 9 แสนครั้ง งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น มองว่าเป็นการหลอกลูกค้าเกินไป แบบนี้คงจะขายได้ครั้งเดียว ทำแบบนี้กะว่าจะไม่ให้มีลูกค้าประจำเลยหรือยังไง ขณะที่บางส่วนแซวลูกค้าว่า อย่าให้ใจแรง เพราะเกรงว่าไส้จะปลิว เป็นต้น
ภาพจาก
TikTok @nongmeaw.shop