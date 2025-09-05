จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกูล ประวัติคือใคร ? ย้อนดูเส้นทางชีวิตสาวสวยจากระนอง เจ้าของธุรกิจคาเฟ่ชื่อดัง พบรัก เสี่ยหนู อนุทิน ที่ร้านกาแฟ
ชั่วโมงนี้คงต้องยกให้ชื่อของ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยาคนสวยของ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กำลังออร่าจับสุด ๆ และชื่อของเธอก็ถูกค้นหาเป็นจำนวนมาก ว่าแต่ประวัติ จ๋า ธนนนท์ คือใคร ? วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหวานใจของนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทยกัน
ประวัติ จ๋า ธนนนท์
จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ประวัติเกิดและเติบโตที่ จ.ระนอง ด้านการศึกษา จ๋า จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเป็น ดรัมเมเยอร์ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ อีกด้วย
ความสามารถและธุรกิจ
สำหรับเส้นทางธุรกิจเปิดร้านกาแฟและคาเฟ่นั้น จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ สามารถสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำจาก ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่ จังหวัดระนอง ร้านแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงกาแฟหอมกรุ่น แต่ยังมีอาหาร ขนม และของฝากท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะ ส่วนเมนูเด็ดมีทั้ง กาแฟดำ เอสเพรสโซ่ ชาเย็น รวมถึง เบเกอรี่ และอาหารจานหลัก เช่น ข้าวผัดน้ำพริกทะเล และสปาเกตตี้ซอสครีมเห็ด ทำให้ร้านเป็นเสมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์กดังของจังหวัด
หลังประสบความสำเร็จที่บ้านเกิด จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ขยายธุรกิจเข้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยการเปิดร้านใหม่ชื่อ จาริสต้าร์ ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ชิโน-โปรตุกีสแบบโมเดิร์น บรรยากาศทันสมัยและเป็นกันเอง เมนูที่เสิร์ฟมีทั้งกาแฟ เบเกอรี่ และเมนูสร้างสรรค์ที่นำวัตถุดิบจากระนองมาใช้ เช่น เมนู "คยู คยู" ที่ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จุดแข็งของร้านนี้คือการเป็น พื้นที่เชื่อมโยงผู้คน ผ่านกาแฟและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ลูกค้าอาจได้เจอเจ้าของร้านตัวจริงลงมือชงกาแฟให้เองด้วย
ชีวิตรักกับ อนุทิน ชาญวีรกูล
เรื่องราวความรักของ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ และ เสี่ยหนู อนุทิน ชาญวีรกูล เกิดขึ้นมที่ร้านกาแฟ จุดเริ่มต้นมาจากการที่อนุทินแวะเวียนมาที่ร้าน จ่าจ้า คอฟฟี่ อยู่บ่อยครั้ง จากความคุ้นเคยค่อย ๆ พัฒนาเป็นความผูกพัน และในที่สุดก็กลายเป็นความรักที่มั่นคง
ทั้ง จ๋า ธนนนท์ เสี่ยหนู อนุทิน คบหาดูใจกันมากว่า 2 ปี ก่อนจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในปี 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้นก็มักปรากฏตัวคู่กันในงานสำคัญ รวมถึงถูกจับภาพควงแขนไปไหนมาไหนอย่างอบอุ่น แม้จะมีอายุห่างกันราว 20 ปี แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ เพราะทั้งคู่ต่างเติมเต็มกันและกันอย่างลงตัว
ภาพจากเฟซบุ๊ก Jaa Thananon