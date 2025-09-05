แบรนด์แฟชั่นขายที่ติดผมดีไซน์แปลก ราคาแรงไม่เบา แต่ดูอีกทีตาค้าง มันจะดีเหรอ

แบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นเปิดตัวสินค้าใหม่ ที่ติดผมดีไซน์แปลก แถมราคาแรงไม่เบา แต่ดูอีกทีถึงกับตาค้าง มันจะดีเหรอแบบนี้
วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซนทรัล เผยเรื่องราวน่าตกตะลึง เมื่อแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่น JennyFax ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นเครื่องประดับผมของสุภาพสตรีที่มีดีไซน์แปลกตา แต่ก็คุ้นตาในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีราคาสูงไม่น้อย เรื่องราวนี้จึงดึงดูดความสนใจของผู้คนและกลายเป็นกระแสฮือฮาที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์
โดยเครื่องประดับผมชิ้นนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับกิ๊บติดผม แต่ส่วนที่เป็นโบว์นั้น มีดีไซน์พิเศษเพิ่มเข้ามาเป็นกางเกงชั้นในสตรีแบบเซ็กซี่ มีให้เลือก 2 สี ได้แก่สีดำและสีฟ้า ซึ่งบนเว็บไซต์ของทาง JennyFax ได้ระบุชื่อสินค้านี้ว่า "กิ๊บติดผมริบบิ้นกางเกงใน" พร้อมทั้งตั้งราคาขายอยู่ที่ 17,600 เยน หรือราว 3,800 บาท
รายงานเผยว่า เจนฟาง (Jen-Fang) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ดังกล่าว เป็นที่รู้จักในเรื่องการเลือกใช้ดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ธรรมดา รวมไปถึงออกแบบชิ้นงานที่ดูสนุกสนานและแฝงความเป็นผู้หญิง โดยก่อนหน้านี้ทางแบรนด์นี้เคยมีแฟชั่นแหวกแนวออกมาหลายครั้ง แต่สำหรับเครื่องประดับผมที่มีดีไซน์เป็นกางเกงชั้นในสตรีนั้น เรียกได้ว่าเหนือจินตนาการกว่าที่ใครจะคาดคิด
หลังจากภาพของสินค้านี้ถูกไปแชร์ต่อกันบนโลกออนไลน์ ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว และจุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือด ผู้ใช้โซเชียลพากันไปแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ต่างรู้สึกประหลาดใจ ในขณะบางรายก็เกิดคำถามเกี่ยวกับ "เสรีภาพในการสร้างสรรค์ของแบรนด์แฟชั่น" ว่าควรจะมีขีดกำจัดไหม รวมไปถึงควรพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมด้วย
"รู้สึกเหมือนเอากางเกงในมาใส่ไว้บนศีรษะจริง ๆ"
"แปลกมาก และตลกมาก จะมีใครกล้าใช้มัน"
"ระหว่างสร้างสรรค์ กับความเพี้ยน มีเส้นบาง ๆ กั้นอยู่"
"ทำไมคนเราจะต้องเอากางเกงในไปติดที่หัว ฉันไม่เข้าใจเลย"
"น่าตกใจมาก ของแปลกในโลกแฟชั่นนับวันยิ่งมากขึ้น"
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกระแสวิจารณ์เชิงลบค่อนข้างมาก แต่ดูเหมือนว่าสินค้านี้จะได้รับความนิยมไม่น้อย และขายหมดอย่างรวดเร็ว ล่าสุดบนเว็บไซต์ได้ Sold Out ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central, Hk01
ภาพจาก JennyFax
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central, Hk01