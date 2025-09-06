HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เดินออกจากบ้านดี ๆ พื้นดูไม่มีอะไรเลย แต่ออกไปแล้วกลายเป็นไวรัล 4.6 ล้านได้

          เดินออกจากบ้านดี ๆ กลายเป็นไวรัล 4.6 ล้าน งานนี้ไม่มีใครมองออกเลยว่า ตกน้ำได้ยังไง 99% หากอยู่ในสถานการณ์จริง ตกน้ำกันถ้วนหน้า


น้ำนิ่ง
ภาพจาก TikTok @fleurs2575

          วันที่ 5 กันยายน 2568 TikTok @fleurs2575 มีการลงคลิปพื้นที่นอกบ้านหลังหนึ่ง ข้างล่างเป็นผืนดินธรรมดา มีต้นไม้ ซึ่งเธอนั้นก็เดินลงไปแบบไม่รู้ตัวในช่วงที่เมา คิดว่าเป็นทางออกบ้าน แต่กลายเป็นว่า พื้นตรงนี้กลับมีน้ำอยู่ มองด้วยตาเปล่าแทบมองไม่เห็น อะไรจะใสและเนียนขนาดนี้ คนดูคลิปนี้ 4.6 ล้านครั้ง



          ด้านชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ต่างยอมรับว่า มันใสจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นน้ำจริง ๆ และเชื่อว่า ถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริง ก็คงตกน้ำไม่ต่างกับเจ้าของคลิป เห็นน้ำนิ่งและใสแบบนี้ ข้างในก็เชื้อโรคเยอะเช่นกัน


น้ำนิ่ง
ภาพจาก TikTok @fleurs2575

น้ำนิ่ง
ภาพจาก TikTok @fleurs2575

น้ำนิ่ง






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เดินออกจากบ้านดี ๆ พื้นดูไม่มีอะไรเลย แต่ออกไปแล้วกลายเป็นไวรัล 4.6 ล้านได้ อัปเดตล่าสุด 6 กันยายน 2568 เวลา 15:01:18 6,001 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย