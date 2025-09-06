เดินออกจากบ้านดี ๆ พื้นดูไม่มีอะไรเลย แต่ออกไปแล้วกลายเป็นไวรัล 4.6 ล้านได้

เดินออกจากบ้านดี ๆ กลายเป็นไวรัล 4.6 ล้าน งานนี้ไม่มีใครมองออกเลยว่า ตกน้ำได้ยังไง 99% หากอยู่ในสถานการณ์จริง ตกน้ำกันถ้วนหน้า
วันที่ 5 กันยายน 2568 TikTok @fleurs2575 มีการลงคลิปพื้นที่นอกบ้านหลังหนึ่ง ข้างล่างเป็นผืนดินธรรมดา มีต้นไม้ ซึ่งเธอนั้นก็เดินลงไปแบบไม่รู้ตัวในช่วงที่เมา คิดว่าเป็นทางออกบ้าน แต่กลายเป็นว่า พื้นตรงนี้กลับมีน้ำอยู่ มองด้วยตาเปล่าแทบมองไม่เห็น อะไรจะใสและเนียนขนาดนี้ คนดูคลิปนี้ 4.6 ล้านครั้ง
ด้านชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ต่างยอมรับว่า มันใสจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นน้ำจริง ๆ และเชื่อว่า ถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริง ก็คงตกน้ำไม่ต่างกับเจ้าของคลิป เห็นน้ำนิ่งและใสแบบนี้ ข้างในก็เชื้อโรคเยอะเช่นกัน
ภาพจาก TikTok @fleurs2575
ภาพจาก TikTok @fleurs2575
ภาพจาก TikTok @fleurs2575
วันที่ 5 กันยายน 2568 TikTok @fleurs2575 มีการลงคลิปพื้นที่นอกบ้านหลังหนึ่ง ข้างล่างเป็นผืนดินธรรมดา มีต้นไม้ ซึ่งเธอนั้นก็เดินลงไปแบบไม่รู้ตัวในช่วงที่เมา คิดว่าเป็นทางออกบ้าน แต่กลายเป็นว่า พื้นตรงนี้กลับมีน้ำอยู่ มองด้วยตาเปล่าแทบมองไม่เห็น อะไรจะใสและเนียนขนาดนี้ คนดูคลิปนี้ 4.6 ล้านครั้ง
ด้านชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ต่างยอมรับว่า มันใสจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นน้ำจริง ๆ และเชื่อว่า ถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริง ก็คงตกน้ำไม่ต่างกับเจ้าของคลิป เห็นน้ำนิ่งและใสแบบนี้ ข้างในก็เชื้อโรคเยอะเช่นกัน
ภาพจาก TikTok @fleurs2575
ภาพจาก TikTok @fleurs2575