เจ้าสาวป้ายแดง แต่งงานได้ 3 เดือน ถูกบีบคอดับ หลังปฏิเสธมีเซ็กส์ช่วงมีประจำเดือน

          คดีเศร้า เจ้าสาวป้ายแดง ถูกสามีบีบคอเสียชีวิต หลังแต่งงานได้แค่ 3 เดือน เหตุปฏิเสธมีเซ็กส์ช่วงมีประจำเดือน พบประวัติเซ็กส์จัดจนทำภรรยาแท้ง  


เจ้าสาวป้ายแดง ถูกบีบคอเสียชีวิต
ภาพจาก YouTube 그것이 알고싶다 

          วันที่ 3 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News เผยรายงานคดีเศร้าสุดสะเทือนใจ หญิงสาวในเกาหลีใต้วัย 35 ปี ซึ่งเป็นเจ้าสาวป้ายแดง หลังจากเพิ่งแต่งงานได้เพียงไม่กี่เดือน กลับถูกสามีบีบคอจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะเธอปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย ในช่วงที่เธอมีประจำเดือน

          คดีน่าตกใจนี้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางรายการสืบสวนสอบสวน 그것이 알고싶다 (Unanswered Questions) ช่องสถานีโทรทัศน์ SBS โดยเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ยู ฮเยยอง ได้แต่งงานกับสามี ชื่อว่า ซอ (นามสมมุติ) วัย 35 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของสตูดิโอพิลาทิส หลังจากคบหาดูใจกันเป็นเวลา 10 เดือน แต่หลังจากแต่งงานไปแค่ 3 เดือน ในวันที่ 31 มีนาคม เธอกลับถูกพบเป็นศพในบ้านที่กรุงโซล

เจ้าสาวป้ายแดง ถูกบีบคอเสียชีวิต
ภาพจาก YouTube 그것이 알고싶다

          ผลการชันสูตรพลิกศพเผยให้เห็นว่า เธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ เนื่องจากการถูกบีบคอ อีกทั้งยังพบรอยฟกช้ำที่บริเวณริมฝีปากบน และรอยแดงที่คอ ซึ่งยืนยันว่าเธอถูกฆาตกรรม แม้ว่าซอ ผู้เป็นสามีจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเวลานั้น แต่เขายังไปปรากฏตัวแสดงความอาลัยในงานศพของภรรยา

          ในตอนแรก ซอพยายามหลบเลี่ยงการตอบคำถามของครอบครัว โดยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ภายหลังจากการสอบสวนอย่างเข้มข้นของทางตำรวจ ในที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพว่า เขาพลั้งมือฆ่าภรรยาโดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจากที่เธอปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับของเขา ในช่วงที่เธอกำลังมีประจำเดือน

เจ้าสาวป้ายแดง ถูกบีบคอเสียชีวิต
ภาพจาก YouTube 그것이 알고싶다

          เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่า ซอมีความหลงใหลในเรื่องเซ็กส์มาเป็นเวลานาน เขาหมกมุ่นอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์ และบังคับให้ภรรยายอมทำตามที่เขาต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเธอปฏิเสธเขา ซึ่งเป็นช่วงที่เธอมีประจำเดือน ทำให้เขารู้สึกว่าถูกดูหมิ่น และไม่ได้รับความเคารพ จึงนำไปสู่การทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

          ทั้งนี้ เพื่อนบ้านได้ให้การว่า ในช่วงเช้ามืดของวันเกิดเหตุ ได้ยินเสียงผิดปกติของผู้หญิงเหมือนกำลังหายใจลำบาก รวมถึงเสียงลากบางอย่าง ซึ่งเมื่อนำไปประกอบกับผลการชันสูตรพลิกศพ ทำให้ทางตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถเข้าจับกุมตัวสามีของเธอได้ในที่สุด   

เจ้าสาวป้ายแดง ถูกบีบคอเสียชีวิต
ภาพจาก YouTube 그것이 알고싶다

          ทั้งนี้ จากผลการสืบสวนยังทำให้ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเคยแท้งบุตรเมื่อหลายเดือนก่อน โดยเชื่อว่าเกิดจากความต้องการทางเพศอย่างต่อเนื่องของสามี และหลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดรักษาทางการแพทย์ ยังคงมีอาการอาการบาดเจ็บ และอยู่ในช่วงที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ แต่สามีของเธอก็ยังมุ่งมั่นกระทำทางเพศกับเธอ

          รายงานเผยว่า เดือนก่อนที่ยูจะเสียชีวิต เธอได้เล่าเกี่ยวกับปัญหาชีวิตสมรสให้เพื่อนฟัง เธอบอกว่าอยากจะอย่ากับสามี รู้สึกเสียใจที่แต่งงานกับเขา พร้อมทั้งอธิบายชัดเจนว่า สามีของเธอเป็นคนคลั่งเซ็กส์  

เจ้าสาวป้ายแดง ถูกบีบคอเสียชีวิต
ภาพจาก YouTube 그것이 알고싶다

          นอกจากนี้ พี่สาวของเธอ ยังเคยได้ยินซอพูดไม่ดีใส่ว่า "ถ้าผมไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางกายกับภรรยาได้ ผมควรจะไปจ่ายเงินซื้อกินที่อื่นไหม ?"  

          ขณะนี้ นายซอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม แต่ยังไม่ได้สารภาพความผิดอย่างเป็นทางการ ไม่มีการขอโทษหรือแสดงการสำนึกผิดต่อการกระทำ ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงไม่พอใจ ชี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายรุนแรง และเรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างถึงที่สุด 


ขอบคุณข้อมูลจาก MS News, Nate News


โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2568 เวลา 12:08:45 3,154 อ่าน
