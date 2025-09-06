HILIGHT
อาลัยหมอโอม หมอรักษามะเร็งอันเป็นที่รัก เสียชีวิตในวัย 35 ปี โพสต์สุดท้ายสะเทือนใจ

          อาลัยหมอโอม หมอรักษามะเร็งอันเป็นที่รักของคนไข้ เสียชีวิตในวัย 35 ปี พร้อมโพสต์สุดท้ายที่สะเทือนใจ อยากหายป่วยมาทำอะไรแบบนี้


หมอโอม ทรงฤทธิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongpan Songrit

          วันที่ 6 กันยายน 2568 ในวงการแพทย์มีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้น หลังจาก นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน หรือหมอโอม อายุรแพทย์โรคมะเร็ง รพ.เลย เสียชีวิตในวัย 35 ปี ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมงานและคนไข้ที่เคยรักษากับหมอโอม

หมอโอม ทรงฤทธิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongpan Songrit

          ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนโพสต์ของหมอโอม ก่อนเสียชีวิต พบว่า มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา หมอโอมแชร์คลิปงานกีฬาสีของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดว่า "อยากหายป่วยกลับมาทำอะไรแบบนี้แล้ว"

หมอโอม ทรงฤทธิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongpan Songrit

หมอโอม ทรงฤทธิ์ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongpan Songrit


