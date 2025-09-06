อาลัยหมอโอม หมอรักษามะเร็งอันเป็นที่รัก เสียชีวิตในวัย 35 ปี โพสต์สุดท้ายสะเทือนใจ

อาลัยหมอโอม หมอรักษามะเร็งอันเป็นที่รักของคนไข้ เสียชีวิตในวัย 35 ปี พร้อมโพสต์สุดท้ายที่สะเทือนใจ อยากหายป่วยมาทำอะไรแบบนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongpan Songrit
วันที่ 6 กันยายน 2568 ในวงการแพทย์มีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้น หลังจาก นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน หรือหมอโอม อายุรแพทย์โรคมะเร็ง รพ.เลย เสียชีวิตในวัย 35 ปี ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมงานและคนไข้ที่เคยรักษากับหมอโอม
ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนโพสต์ของหมอโอม ก่อนเสียชีวิต พบว่า มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา หมอโอมแชร์คลิปงานกีฬาสีของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดว่า "อยากหายป่วยกลับมาทำอะไรแบบนี้แล้ว"
