แม่วัย 50 สอบติดคณะนิติศาสตร์ ม. ดัง หลังอ่านหนังสือที่ลูกชายทิ้งไว้ ตอนสอบตก

          สุดยอดคุณแม่วัย 50 ปี ถูกไฟไหม้เมื่อ 10 ปีก่อน สอบติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังในจีน หลังอ่านหนังสือที่ลูกชายทิ้งไว้ตอนสอบตก   


แม่วัย 50 สอบติดคณะนิติศาสตร์
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวแรงบันดาลใจที่น่าทึ่ง เมื่อหญิงชาวจีนรายหนึ่งวัย 50 ปี ซึ่งมีภาวะทางร่างกายไม่สมบูรณ์ ภายหลังจากเผชิญเหตุร้ายถูกไฟไหม้เมื่อ 10 ปีก่อน สามารถสอบติดคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังได้สำเร็จ โดยมีต้นเหตุมาจากการอ่านกองหนังสือที่ลูกชายของเธอทิ้งเอาไว้ ภายหลังจากที่เขาสอบไม่ผ่าน 

          หญิงชื่อสกุลหยาง อาศัยในเมืองจี่หนิง มณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยถงจี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กระทั่งเมื่อปี 2556 หยางเกิดประสบเหตุร้ายที่เปลี่ยนชีวิตเธอให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แขนและใบหน้าของเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง 

          ผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้แขนซ้ายของหยางไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนแขนขวาใช้งานได้เพียงส่วนหนึ่ง ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ เธอจึงต้องสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอก นอกจากนี้ เธอยังมีภาวะซึมเศร้าและโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ จนต้องลาออก 

แม่วัย 50 สอบติดคณะนิติศาสตร์
ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ตาม ในขณะที่หยางใช้ชีวิตทนทุกข์กับความทุพพลภาพ และรับเงินบำนาญมาหลายปี เธอก็อยากทำตามความฝันด้านการศึกษาที่เธอปรารถนามานานกว่า 20 ปี นั่นคือการเรียนต่อระดับปริญญาโท จนเมื่อ 2 ปีก่อน หลังจากที่ลูกชายของเธอสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ไม่ผ่าน เธอจึงตัดสินใจเตรียมตัวสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัยในคณะเดียวกันนี้

          หยาง เผยว่า หลังจากที่ลูกชายของเธอสอบเสร็จ ในระหว่างที่เธอช่วยจัดการกองหนังสือวิชากฎหมายมากมายของเขา เธอเกิดความรู้สึกเสียดาย หากต้องทิ้งหนังสือเหล่านี้ไป จากนั้นพอเธอได้ลองเปิดดูหนังสือไปหลาย ๆ หน้าก็พบว่า เนื้อหาด้านในนั้นไม่ยากสำหรับเธอ ฉันจึงเริ่มศึกษาหนังสือที่ลูกชายทิ้งเอาไว้อย่างจริงจัง จนในที่สุด เธอก็ตัดสินใจได้ว่าจะสอบเข้าคณะนี้ให้ได้ 

แม่วัย 50 สอบติดคณะนิติศาสตร์
ภาพจาก Weibo

          แขนขวาที่หยางสามารถใช้งานได้ส่วนหนึ่ง ช่วยให้เธอสามารถเขียนหนังสือได้ โดยวิชาที่ยากที่สุดสำหรับหยางคือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเธอไม่ได้ใช้งานมันมากว่า 20 ปี นอกจากนี้ ระหว่างการทดสอบ เธอถูกเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบบอกให้ถอดหน้ากากออก ทำให้นักศึกษาบางรายตกใจกับรอยแผลเป็นของเธอ  

          หลังจากใช้ความพยายามในการสอบถึง 2 ครั้ง ในที่สุด เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา หยางก็ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย Southwest Forestry University ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งเธอดีใจมากและตั้งใจจะไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่นั่น 

          "การทดสอบนี้ค่อนข้างท้าทายมาก ต้องขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจจากสามีและลูกชาย ฉันจึงผ่านมันมาได้จนประสบความสำเร็จ" หยาง กล่าว 

          หยางจะใช้เงินบำนาญเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยเธอกล่าวว่า "สำหรับบางคน การเกษียณอายุคือการไปรวมกลุ่มเต้นรำ หรือการท่องเที่ยว แต่ชีวิตหลังเกษียณของฉันคือการเรียนหนังสือ มันน่าจะวิเศษมาก" 

          หยางได้เผยเรื่องราวผ่านทางออนไลน์เพื่อเป็นแรงบัดาลใจให้ผู้อื่น โดยเขียนข้อความว่า "ฉันเคยประสบอุบัติเหตุและพิการ ฉันตกงาน ฉันเป็นซึมเศร้า ตอนนี้ฉันอายุ 50 ปี และกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่เพื่อไล่ตามความฝันในการได้ปริญญาโทด้านกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของชีวิต โปรดอย่ายอมแพ้ต่อความฝัน"

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 

