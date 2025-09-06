HILIGHT
ไวรัลปัญหาโลกแตกสถานีกลางบางซื่อ คืออะไร ทำพนักงาน - ตำรวจถึงกับเบื่อ !

          จากใจพนักงานสถานีกลางบางซื่อ ปัญหาที่พบเรื่องหนึ่งแล้วอึดอัดใจมากคือเรื่องอะไร พร้อมหลักฐานเป็นรูปประกอบ วางของทิ้งไว้ สุดท้ายหาย ไม่ยอมเฝ้า

ปัญหาโลกแตกที่น่าเบื่อ
          หนึ่งในสถานที่หลายคนเดินทางสัญจรกันเป็นจำนวนมากย่อมมีสถานีกลางบางซื่อ ที่เป็นจุดศูนย์กลางของรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน และเมื่อมีคนมหาศาล ก็ต้องมีจุดชาร์จโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ปัญหาโลกแตกที่น่าเบื่อ
          วันที่ 5 กันยายน 2568 TikTok @ammiieiei123 มีการถ่ายคลิปจุดชาร์จโทรศัพท์จุดหนึ่ง มีโทรศัพท์วางชาร์จประมาณ 2-3 เครื่อง แต่ไม่มีคนเฝ้าอยู่เลย ก็เลยลงคอมเมนต์ไปว่า เพราะผู้โดยสารวางแล้วไม่เฝ้า โทรศัพท์ถึงได้หายบ่อย

ปัญหาโลกแตกที่น่าเบื่อ
          เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็เบื่อ ตำรวจก็เบื่อ มีแต่เรื่องเดิม ๆ สะเพร่าเอง ไม่ต้องโทษขโมยหรอก ทั้งที่มีป้ายติดเอาไว้ตลอด ย้ำว่าควรเฝ้าแล้วแท้ ๆ

ปัญหาโลกแตกที่น่าเบื่อ
          ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างสงสารเจ้าหน้าที่ที่ต้องมารับจบ ทั้งที่เจ้าของไม่เฝ้าของ มันเป็นของสำคัญ ควรนั่งเฝ้าตลอดเวลาด้วยซ้ำ


