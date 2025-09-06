HILIGHT
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมืองของอดีต สส. ชื่อดัง

          ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมืองของอดีต สส. ชื่อดัง ที่เคยได้เป็น สส. ในช่วงปี 2562-2566 คือ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ประกาศสิ้นสภาพพรรคไทยศรีวิไลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคไทยศรีวิไลย์

          วันที่ 6 กันยายน 2568 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคไทยศรีวิไลย์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศสิ้นสภาพพรรคไทยศรีวิไลย์

          ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

          นายณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ รักษาการหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 ที่ประชุมมมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เลิกพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2565 ข้อ 113 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคไทยศรีวิไลย์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ประกาศสิ้นสภาพพรรคไทยศรีวิไลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

          คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคไทยศรีวิไลย์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2568

          อิทธิพร บุญประคอง
          ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสิ้นสภาพพรรคไทยศรีวิไลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

