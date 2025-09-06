เปิดภาพอาหารกลางวัน โรงเรียนเด็กพิเศษ เอาของเหลือมาให้กิน บางวันไข่ฟองเดียว?

เปิดภาพอาหารกลางวัน โรงเรียนเด็กพิเศษ ลือเอาของเหลือมาให้กินจนสภาพเป็นอย่างที่เห็น บางวันเหลือไข่ดาววันละฟอง ผู้ปกครองทนไม่ไหว รอแจง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
วันที่ 6 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย มีการลงรูปสภาพอาการกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีทั้งข้าวต้ม ของทอด เกาเหลา ต้มจืด พร้อมแคปชันอธิบายว่า นี่คือสภาพอาหารกลางวัน โรงเรียนประจำสำหรับเด็กพิเศษแห่งหนึ่ง ในวันเสาร์-อาทิตย์ โรงเรียนจะนำอาหารที่เหลือของวันธรรมดามาให้เด็กกิน บางวันมีแค่ไข่ดาววันละฟอง
เครือข่ายผู้ปกครองทนไม่ไหวส่งเรื่องร้องเรียนมาให้ช่วยตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงด่วน ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอทางโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง
