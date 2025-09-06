HILIGHT
เปิด 5 วิธีป้องกันมิจฉาชีพหลอกขอรหัส OTP ผูกแอปฯ หลังระบาดหนัก พลาดท่าเสียเงิน

          เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกขอรหัส OTP ผูกแอปฯ ซื้อสินค้า หากพลาดท่าเท่ากับเสียเงิน เปิดวิธีป้องกันต้องทำยังไง



ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 6 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง มีการโพสต์เตือนภัยเรื่องมิจฉาชีพหลอกขอรหัส OTP ผูกแอปฯ wallet สั่งซื้อสินค้า สร้างความเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับกลลวงเพื่อหลอกเอารหัส OTP (One Time Password) หรือรหัสผ่านที่ใช้เพียงครั้งเดียว ในหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นยังเริ่มมาจากการส่งข้อความ หรือส่งลิงก์มาให้กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นจะหลอกขอรหัส OTP เพื่อนำไปยืนยันในการทำธุรกรรม ซึ่งหากเราผูกบัตรเครดิตกับแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Wallet ของเราไว้ มิจฉาชีพจะสามารถใช้เงินจากบัตรเครดิตของเราจนทำให้ได้รับความเสียหาย

          ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จึงขอแนะนำวิธีป้องกันภัยจากมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าว ดังนี้

          1. ไม่กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มา

          2. กำหนดรหัสผ่าน (Password) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเงินให้มีความหลากหลาย 

          3. อย่าใช้รหัสซ้ำเพื่อป้องกันการคาดเดาและนำไปใช้ต่อจากผู้ไม่หวังดี

          4. ไม่แจ้งรหัสผ่าน และ OTP ให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด 

          5. หากพบข้อสงสัยว่าจะถูกมิจฉาชีพหลอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ AOC1441





โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2568 เวลา 20:53:07
