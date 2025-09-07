HILIGHT
ประวัติ เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ คนที่ 32 โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

           ประวัติ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ คนที่ 32 ไฮโซหนุ่มหล่อ ดีกรีนักเรียนนอก ทายาทซิโน-ไทย โปรไฟล์ไม่ธรรมดา 

เป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ
ภาพจาก Instagram pek_c

           อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ คนที่ 32 ของประเทศไทย กำลังเป็นที่จับตา รวมไปถึงสมาชิกครอบครัว เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามาก่อนหน้านี้ ในฐานะไฮโซหนุ่มหล่อ ทายาทนักการเมืองชื่อดัง และยังเป็นคู่หมั้นของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวของ ตู่ นันทิดา และเอ๋ ชนม์สวัสดิ์

เป๊ก เศรณี สายเลือดตระกูลการเมือง 


           เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ปัจจุบันอายุ 29 ปี ถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลชาญวีรกูล เป็นลูกชายคนเล็ก และลูกชายคนเดียวของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายกฯ คนที่ 32 ของประเทศไทย เป๊ก เศรณี เป็นหลานของ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

การศึกษา ดีกรีนักเรียนนอก 


           - เป๊ก เศรณี เรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจะย้ายไปโรงเรียนนานาชาตินิสท์ จนถึงอายุ 13 ปี จากนั้นไปเรียนต่อที่ Millfield School ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 4 ปี  

           - ระดับปริญญาตรี เป๊ก เศรณี ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารการเงินที่ Queen Mary University of London อังกฤษ 

           หลังจากเรียนจบได้กลับมาประเทศไทย เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน ก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจของครอบครัว โดยหลังรับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ ก็ได้ทำงานที่บริษัทซิโน-ไทยฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท 

ไลฟ์สไตล์และชีวิตส่วนตัว 


           เป๊ก เศรณี มีงานอดิเรกชื่นชอบการเล่นกีฬา เช่น ขี่ม้า และกีฬาทางน้ำ รวมไปถึงการขับเครื่องบิน นอกจากนี้ยังชอบการออกกำลังกาย เล่นฟิตเนสอย่างสม่ำเสมอ 

           เป๊ก เศรณี เป็นหวานใจของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวคนสวยของ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย อดีตนายก อบจ. สมุทรปราการ และเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ซึ่งหลังจากคบหาดูใจกันมานาน 6 ปี ทั้งสองก็ได้มีข่าวดี โดย เป๊ก เศรณี ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเพลง ชนม์ทิดา แต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติก และจัดงานฉลองขอแต่งงานที่ปารีส เมื่อเดือนธันวาคม 2567 

ขอบคุณข้อมูลจาก แพรว 


