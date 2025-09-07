ไซกะ คาวาคิตะ ดารา AV ดัง ถ่ายแบบชุดนักเรียน คนซูมอกขวา เฉลยมีความหมายยังไง

ไซกะ คาวาคิตะ ดารา AV ชื่อดัง ถ่ายแบบชุดนักเรียน งานนี้คนซูมหน้าอกขวา เขียนอะไรเอาไว้ แปลไม่เข้าใจจริง ๆ มีเฉลย
ภาพจาก saika_kawakita__official
ภาพจาก saika_kawakita__official
ภาพจาก saika_kawakita__official
ภาพจาก saika_kawakita__official
เป็นนักแสดงเอวีที่มีความนิยมเป็นลำดับต้น ๆ อย่าง ไซกะ คาวาคิตะ (Saika Kawakita) ดังนั้นเมื่อเดินทางมาจัดแฟนมีตที่ไทย จึงได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และแฟนมีตนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2568
ภาพจาก saika_kawakita__official
ล่าสุด วันที่ 7 กันยายน 2568 ไซกะ คาวาคิตะ ก็มีการโพสต์รูปสวมชุดนักเรียน สวมชุดไทย ก่อนให้สัมภาษณ์กับดีเจพล่ากุ้ง เรียกว่า สวยและดูเข้ากันไม่น้อย
ภาพจาก saika_kawakita__official
อย่างไรก็ตาม หลายคนซูมไปที่อกของชุดนักเรียน ทางซ้าย (ของเจ้าตัว) นั้นพอรู้ว่าเขียนชื่อ นามสกุลของเธอเป็นภาษาไทย แต่ทางขวาในจุดที่เป็นจุดปักชื่อโรงเรียนกับเลขประจำตัวนักเรียน มันคืออะไร
ภาพจาก saika_kawakita__official
"UTO 250906"
คำเฉลยคือ UTO หมายถึงบริษัทที่จัดงานอีเวนท์ดังกล่าว ส่วน 250906 หมายถึงวันที่ 6 กันยายน 2025 นั่นเอง
ภาพจาก saika_kawakita__official
ภาพจาก saika_kawakita__official
ภาพจาก saika_kawakita__official