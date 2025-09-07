HILIGHT
เจ้าชายฮิซาฮิโตะ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี

          เจ้าชายฮิซาฮิโตะ หลานพระจักรพรรดินารุฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ
HANDOUT / Imperial Household Agency / AFP

          วันที่ 7 กันยายน 2568 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เจ้าชายฮิซาฮิโตะ (Prince Hisahito) พระราชภาติยะในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ ขณะพระชันษา 19 ปี ซึ่งนับว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชายพระองค์แรกในรอบ 40 ปี ที่ทรงเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ ท่ามกลางความเป็นกังวลของประชาชนชาวญี่ปุ่นว่าอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ชายพระองค์สุดท้าย

          เจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ หรือราชบัลลังก์ญี่ปุ่น ประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 เป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของเจ้าชายอากิชิโนะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหญิงอากิชิโนะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ทรงมีพระเชษฐภคินี 2 พระองค์ คือเจ้าหญิงคาโกะ และเจ้าหญิงมาโกะ ซึ่งได้สละสถานะราชวงศ์เพื่อแต่งงานกับสามี 

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ
YOSHIKAZU TSUNO / POOL / AFP

          โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ได้ทรงเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ โดยทรงเริ่มปรากฏตัวในชุดทักซิโด้เพื่อเข้าสู่พิธีสำคัญที่พระราชวังอิมพีเรียล ต่อมาพระองค์ได้ทรงฉลองพระองค์แบบดั้งเดิม สวมชุดคลุมสีเบจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัยก่อนบรรลุนิติภาวะ ก่อนที่จะทรงเปลี่ยนเครื่องประดับศีรษะเป็นแบบคันมูริสีดำ เพื่อแสดงการบรรลุนิติภาวะอย่างเป็นทางการ 

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ
DAVID MAREUIL / POOL / AFP

          เจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงโค้งคำนับขอบคุณสมเด็จจักรพรรดิ และพระราชบิดาที่ทรงจัดพิธีนี้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ต่อไป จากนั้น เจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดพิธีการสีดำ และเสด็จโดยรถม้าหลวงไปสวดมนต์ที่ศาลเจ้าทั้ง 3 แห่งภายในพระราชวัง ในขณะที่ด้านนอกมีประชาชนจำนวนมากต่างมาเฝ้ารอชื่นชมด้วยความปีติยินดี 

เจ้าชายฮิซาฮิโตะ เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ
YOSHIKAZU TSUNO / POOL / AFP

          รายงานระบุว่า มกุฎราชกุมารอากิชิโนะ พระบิดาของเจ้าชายฮิซาฮิโตะ และพระอนุชาของจักรพรรดินารูฮิโตะ นับเชื้อพระวงศ์ชายพระองค์สุดท้ายที่ทรงเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะในราชวงศ์นับตั้งแต่ปี 2528 หรือนานถึง 40 ปี ประชาชนชาวญี่ปุ่นจึงเกิดความเป็นกังวลว่า เจ้าชายฮิซาฮิโตะ อาจจะทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ชายพระองค์สุดท้าย ขณะที่เจ้าชายฮิตาชิ พระอนุชาของอดีตจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งทรงอยู่ในลำดับที่ 3 ของการสืบราชบัลลังก์ ขณะนี้ก็มีพระชนมายุ 89 พรรษาแล้ว

          ทั้งนี้ รายงานเผยว่า ราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติการสืบราชบัลลังก์ติดต่อกันมายาวนานที่สุดในโลก กำลังเผชิญปัญหาใหญ่คือ การขาดแคลนผู้สืบทอดรัชทายาทที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชาย ซึ่งตามกฎมณเฑียรบาลจำกัดให้มีการสืบราชสันตติวงศ์โดยเชื้อพระวงศ์ชายเท่านั้น ในขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์ คือ เจ้าหญิงไอโกะ แต่เนื่องจากทรงเป็นเชื้อพระวงศ์หญิง จึงไม่สามารถสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบิดาได้ แม้ว่าพระองค์จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก AP


