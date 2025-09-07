ไวรัล ภาพสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า แปลกจนนึกว่า AI สงสัยใครจะกล้าใช้ ผู้รู้เผยความจริง

ไวรัลชวนงง ภาพสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า ดูแปลกจนนึกว่า AI ซูมดูใกล้ ๆ เห็นชัดเป็นของจริง สงสัยใครจะกล้าใช้ ก่อนผู้รู้เผยความจริงคืออะไร
คอนโดหรือโรงแรมหรูหลายแห่งนิยมออกแบบสร้างสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้ที่เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์มุมสูงโดยรอบ ซึ่งหลายคนมักจะเคยเห็นจนคุ้นตากันดี แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้พบเห็นสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่มีลักษณะแปลกชวนให้น่าสงสัย จึงได้ถ่ายภาพนำมาแชร์จนกลายเป็นไวรัล
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในฮ่องกง ได้โพสต์ภาพผ่านทางแพลตฟอร์ม Threads ภายหลังจากเขาบังเอิญไปเจอสระน้ำบนดาดฟ้าของอาคารอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตซานโปกง โดยสระแห่งนี้มีสีฟ้าสว่างสดใสดูเหมือนสระว่ายน้ำธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพของตึกเก่า ๆ รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบที่เป็นย่านอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำแห่งนี้จึงดูไม่สมเหตุสมผล และไม่คิดว่าจะมีใครกล้าลงไปว่ายน้ำในนั้น
ทางเจ้าของโพสต์เผยว่า "ถ้าผมไม่เห็นมันด้วยตาตัวเอง ผมคงคิดว่ามันเป็น AI" ทั้งนี้ เมื่อซูมเข้าไปใกล้ ๆ จะเห็นว่า สีฟ้าที่อยู่ด้านบนดาดฟ้าของอาคารนั้นคือน้ำที่มีการเคลื่อนไหวจริง ๆ
หลังจากนั้น ภาพดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปดูมากกว่าแสนครั้ง ชาวเน็ตต่างพากันแสดงความตกตะลึงและประหลาดใจไปตาม ๆ กัน โดยกล่าวว่า
"นั่นคือสระว่ายน้ำจริง ๆ เหรอ"
"มันสามารถใช้งานได้จริงใช่ไหม"
"เหมือนสระว่ายน้ำไร้ขอบบนดาดฟ้า แต่ดูแปลกมาก"
"น้ำสีฟ้าสดใส ตรงกันข้ามกับสภาพตึกมาก จะมีใครกล้าลงไปว่ายน้ำ"
อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกันได้มีผู้รู้บนใช้โซเชียลได้เข้าไปให้คำตอบโดยอธิบายว่า จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่สระว่ายน้ำอย่างที่เข้าใจ แต่เป็นน้ำที่ถูกย้อมสีฟ้าเพื่อทดสอบการกันน้ำของหลังคา รวมไปถึงตรวจสอบการรั่วซึม หากพบน้ำสีฟ้าที่ชั้นล่างแสดงว่ามีรอยรั่ว โดยเหตุที่ใช้สีฟ้าสดใสก็เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนั่นเอง
