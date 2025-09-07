HILIGHT
สรุปดราม่า ทำไมถึงเจ๊งจองเลี้ยงวันเกิด แต่ถูกยกเลิกเพราะ VIP เหมาร้าน

          สรุปดราม่า เพจดังจองเลี้ยงวันเกิดที่ร้านอาหารญี่ปุ่น แต่ถูกยกเลิกก่อนเวลาไม่กี่ชั่วโมง เพราะเจอ VIP เหมาร้าน ล่าสุดร้านโพสต์แล้ว พร้อมคืนเงิน

ร้านอาหารญี่ปุ่น

          วันที่ 7 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ทำไมถึงเจ๊ง มีการเล่าเรื่องราวการจองคิวอาหารร้านดัง และมีการชำระเงินล่วงหน้าแล้ว ทว่าทางร้านโทรศัพท์มาขอให้ยกเลิก เนื่องจากมีลูกค้าระดับ VIP เหมาร้าน มีรายละเอียดดังนี้

          ลูกชายจองร้านผ่านแอปฯ หนึ่ง หลังจากที่ดูคลิปแล้ว สนใจจะจองไว้สำหรับวันเกิดของเขา ชวนญาติมาทานด้วย รวม 7 ท่าน จองเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ราคา 3,200 บาท ออร์เดอร์ถูกยืนยันเรียบร้อย

          อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปกินอาหารที่ร้าน ทางแอปฯ โทรศัพท์มาบอกว่า อยากให้เราเลื่อนเวลาทานเร็วขึ้น จากเดิมที่จองเอาไว้ตอน 5 โมงครึ่ง หรือให้เราเลื่อนไปวันอื่น ซึ่งเป็นลักษณะสอบถาม ทางลูกชายยืนยันไปว่าเวลาเดิม เพราะนัดทุกคนหมดแล้วรวมไปถึงญาติที่มาจากต่างจังหวัด 

          หลังจากนั้น พนักงานของร้านโทรมาภายหลังว่า "ขอความกรุณาให้ยกเลิก เพราะมีลูกค้าขอเหมาร้านทั้งหมด"

          ทางร้านเสนอให้เลื่อน เวลาทางเราไม่สะดวก ทางร้านเสนอเลื่อนวันอื่น ซึ่งทางเราก็ไม่สะดวก  และประเด็นคือตรงวันเกิดลูกชาย 

          สรุป ทางผู้ให้บริการจองหรือเอเจนซี่และทางร้านอาหาร ติดต่อเข้ามาหาลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว และจองล่วงหน้าขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนวัน เพราะมีลูกค้า VIP เข้ามา 

          ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา ที่เป็นผู้บริโภค เราไม่ทราบปัญหาหรือไม่รู้เรื่องการจัดการจองใด ๆ ครับ 

          เราไม่ทราบด้วยว่าคนที่เหมา เขาเหมามาก่อนหรือเข้ามาทีหลัง เราเป็นเพียงคนที่พยายาม หาร้านที่น่าทานและมีบรรยากาศที่ดี

          สำหรับรับประทานอาหารและร่วมฉลองงานวันเกิดเล็ก ๆ กันในครอบครัว ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะว่าทางร้านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน หรือการคืนเงินใด ๆ เลย 

          ปกติควรจะแจ้งว่า ต้องทำอย่างไร เงินจะคืนแบบไหน ซึ่งยอดดังกล่าวก็ชำระไปแล้ว ทางลูกชายยังไม่ได้ดำเนินการอะไร เพราะไม่รู้ว่าควรทำยังไงครับ

ร้านอาหารญี่ปุ่น


ร้านชี้แจงในมุมของร้าน


          ร้านดังกล่าว ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า "ทางร้านต้องขออภัยคุณลูกค้าอย่างสูงในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะ ทางร้านน้อมรับความผิดทั้งหมดด้วยความเสียใจจริง ๆ ค่ะ

          แอดมินขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนให้คุณลูกค้า และขอเรียนเชิญคุณลูกค้าแวะมาที่ร้านอีกครั้งนะคะ

          ทางร้านมีเวาเชอร์พิเศษมอบให้จากใจ เพื่อเป็นการขอโทษและขอบคุณที่ยังให้โอกาสเรา ขอบคุณจากใจจริงที่เข้าใจ และหวังว่าจะได้ดูแลคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะ"

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ทางเพจ ตอบกลับ มันไม่ใช่ความผิดพลาด


          ทางเพจตอบกลับใต้คอมเมนต์ไปว่า "เรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดครับ เราควรจะพูดกันด้วยข้อเท็จจริง

          เราจองโต๊ะผ่านผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพและเมื่อชำระเงินเรียบร้อยมีการยืนยันครบถ้วน แต่ตอนที่ต้องการให้เรายกเลิกหรือเลื่อนวันเพราะมีคนเหมาร้านให้ทางเอเจนซี่และทางร้านเองโทรมาพร้อมให้เหตุผลครบถ้วน

          ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดครับเป็นสิ่งที่ทางแบรนด์และกิจการทราบดีอยู่แล้วและเลือกไปแล้ว"

          สุดท้าย ทางร้านก็คืนเงินลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น





