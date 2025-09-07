เปิดภาพ ผอ.พีซ ล่าสุด หลังผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิด รีวิวชีวิตขวบปีเปลี่ยนเยอะแค่ไหน

เปิดภาพ ผอ.พีซ ล่าสุด หลังผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิด รีวิวในรอบขวบปีเป็นยังไง หลังเป็นไวรัลดัง ร้องเพลงอวยพรเด็กจบ ม.6
เป็น ผอ. ที่มีชื่อเสียงในชั่วพริบตา หลังจากที่แต่งชุดนักเรียนขึ้นเวทีร้องเพลงเซอร์ไพรส์นักเรียน ม.6 ที่กำลังจะเรียนจบจากโรงเรียน ก็เป็นใครไปไม่ได้ คือ ผอ.พีซ ศรประภา สิริภัทรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
ล่าสุด วันที่ 7 กันยายน 2568 ผอ.พีซ ได้ผ่านวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเธอก็โพสต์รีวิวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบขวบปีว่า
HBD to me
ปีที่ผ่านมา...เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่
เริ่มจากได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจนเป็นไวรัล เป็นที่รู้จักของใครหลาย ๆ คน ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ออกข่าว สัมภาษณ์ ถ่ายแบบ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รับความเมตตา เอ็นดูจากคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จัก
อะไรที่ไม่เคยรู้..ก็ได้รู้ แบบที่เกินกว่าจะคาดหมายได้
ขอบคุณประสบการณ์ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดีในปีที่ผ่านมา (ส่วนใหญ่เรื่องดีนะ)
ขอบคุณความรักดี ๆ จากครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อน พี่ น้องทุกคน
ขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งพลังบวก คำชื่นชม และแรงบันดาลใจให้
แม้ว่าเราอาจจะได้เจอผ่าน ๆ หรืออาจจะไม่เคยเจอกันเลย ขอบคุณค่า
หลังวันเกิดปีนี้...คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว ขอให้ตัวเองมีสติรับในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีพลังบวก มีพลังใจที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะ...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
เป็น ผอ. ที่มีชื่อเสียงในชั่วพริบตา หลังจากที่แต่งชุดนักเรียนขึ้นเวทีร้องเพลงเซอร์ไพรส์นักเรียน ม.6 ที่กำลังจะเรียนจบจากโรงเรียน ก็เป็นใครไปไม่ได้ คือ ผอ.พีซ ศรประภา สิริภัทรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
ล่าสุด วันที่ 7 กันยายน 2568 ผอ.พีซ ได้ผ่านวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเธอก็โพสต์รีวิวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบขวบปีว่า
HBD to me
ปีที่ผ่านมา...เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่
เริ่มจากได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจนเป็นไวรัล เป็นที่รู้จักของใครหลาย ๆ คน ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ออกข่าว สัมภาษณ์ ถ่ายแบบ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รับความเมตตา เอ็นดูจากคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จัก
อะไรที่ไม่เคยรู้..ก็ได้รู้ แบบที่เกินกว่าจะคาดหมายได้
ขอบคุณประสบการณ์ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดีในปีที่ผ่านมา (ส่วนใหญ่เรื่องดีนะ)
ขอบคุณความรักดี ๆ จากครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อน พี่ น้องทุกคน
ขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งพลังบวก คำชื่นชม และแรงบันดาลใจให้
แม้ว่าเราอาจจะได้เจอผ่าน ๆ หรืออาจจะไม่เคยเจอกันเลย ขอบคุณค่า
หลังวันเกิดปีนี้...คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว ขอให้ตัวเองมีสติรับในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีพลังบวก มีพลังใจที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะ...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peace Sornprapa