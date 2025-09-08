ปิดฉากวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก สาวไทยรั้งอันดับเท่าไร ได้มา 4 จาก 5 ครั้งหลัง

บทสรุปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ อิตาลีคว้าแชมป์ แล้วไทยอยู่ตรงไหน เป็นเลขที่คุ้นเคย ได้มา 4 จาก 5 ครั้งหลัง พร้อมอันดับโลกขึ้น
ภาพจาก volleyballworld
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ได้จบลงไปเรียบร้อย พร้อมกับการคว้าแชมป์ของอิตาลีที่เฉือนตุรกี 3-2 เซต และทำให้สามารถจัดอันดับได้ครบทุกตำแหน่งแล้วว่า ใครอยู่ตรงไหน
ภาพจาก volleyballworld
สำหรับวอลเลย์บอลไทย รั้งอันดับที่ 13 ของรายการ นับเป็นการได้อันดับ 13 ถึง 4 สมัยจาก 5 สมัย ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา นับเป็นตำแหน่งที่ไทยคุ้นเคยที่สุด จบอันดับนี้แทบตลอด มีเพียงครั้งเดียวในปี 2014 ที่จบอันดับ 1
อันดับโลกเท่าไร
ไทยขยับอันดับขึ้นมาจากที่ 21 มาที่ 18 ของโลก ได้กำไร 11.24 คะแนน