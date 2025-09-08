มุกใหม่มิจฉาชีพ หลอกหญิงวัย 80 บอกเป็นนักบินติดอยู่ในอวกาศ ได้เงินไปกว่า 2 แสน

เปิดมุกใหม่มิจฉาชีพ หลอกหญิงวัย 80 ปี อ้างว่าเป็นนักบินอวกาศ ติดอยู่ในอวกาศ ขอเงินไปซื้อออกซิเจน จนได้เงินไปกว่า 2 แสน
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องราวอุทาหรณ์เกี่ยวกับหลอกลวงที่น่าตะลึง เมื่อหญิงรายหนึ่งในญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ จากการใช้กลอุบายโกหกว่าเป็น "นักบินอวกาศ" กำลังติดอยู่ในห้วงอวกาศ ต้องการเงินไปซื้อออกซิเจน และการหลอกลวงครั้งนี้ก็สำเร็จ จนทำให้เหยื่อสูญเสียเงินไปมากกว่า 2 แสน
ตามรายงานเผยว่า หญิงผู้เคราะห์ร้ายอายุ 80 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังในพื้นที่เกาะฮอกไกโด ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เธอบังเอิญไปเจอนักต้มตุ๋นบนโซเชียลมีเดีย และเผลอไปสนทนาด้วย โดยทางนั้นอ้างว่า เขาเป็นนักบินอวกาศชายที่กำลังปฏิบัติภารกิจในอวกาศ และเหยื่อก็เชื่อ โดยหลังจากได้คุยกันมากขึ้น เธอก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับนักบินอวกาศจอมปลอมมากขึ้นเรื่อย ๆ
หลังจากเหยื่อไว้ใจ อีกฝ่ายก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่า ขณะนี้พวกเขาติดอยู่บนยานอวกาศที่ลอยอยู่ในอวกาศ กำลังถูกโจมตี และต้องการออกซิเจนอย่างเร่งด่วน และวิธีการเดียวที่ช่วยชีวิตเขาได้ในตอนนั้นคือ ให้เธอโอนเงินไปให้เขาซื้อออกซิเจนสำรอง เพื่อที่เขาจะได้รอดพ้นจากเหตุร้ายได้ทันเวลา
หญิงผู้เป็นเหยื่อหลงกล เชื่อว่าอีกฝ่ายกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต จึงเต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เธอรีบโอนเงินเก็บในบัญชีธนาคารไปให้ โดยทำตามวิธีการที่อีกฝ่ายแจ้งอย่างไม่ลังเล เธอนำเงินไปฝากผ่านระบบเติมเงินที่ร้านค้า 5 แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ครอบครัวรู้
แต่หลังจากเวลาผ่านไป จนเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติ เธอจึงเริ่มไปปรึกษากับครอบครัว ก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจ ทำให้เธอได้รู้ความจริงว่า เธอถูกหลอกโดยกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้กันทางออนไลน์ และโอกาสที่เธอจะได้เงินคืนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกเศร้าและเสียใจมาก
ทางตำรวจตัดสินใจเปิดเผยคดีนี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่นเดียวกับผู้สูงอายุในกรณีนี้ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้ง่าย
"หากบุคคลในโลกออนไลน์เริ่มพูดเรื่องเงิน และแสดงความต้องการเงินจากคุณ ให้สงสัยได้ทันทีว่าอาจจะเป็นมิจาฉาชีพ และให้แจ้งตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกลอุบายแบบไหน ก็ไม่ควรหลงเชื่อโดยเด็ดขาด"
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central