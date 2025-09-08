HILIGHT
ช็อกสะเทือนขวัญ ทารกแรกเกิด 2 ชีวิต ดับสลด หลังถูกหนูกัดในห้องพิเศษ เข้าไปได้ไง !

 
           เหตุการณ์ช็อก ทารกแรกเกิด 2 ราย ถูกหนูกัดในห้องพิเศษของโรงพยาบาล ติดเชื้อรุนแรงจนเสียชีวิต คนโกรธวิจารณ์เดือด ความสะอาดอยู่ตรงไหน 

หนูกัดเด็กดับ 2 ชีวิต ในห้องอภิบาลทารก !
ภาพจาก X@Benarasiyaa 

            วันที่ 7 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่น่าสลดใจ เมื่อทารกแรกเกิด 2 ราย ถูกหนูกัดภายในหอพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลในอินเดีย จนเป็นเหตุติดเชื้อและเสียชีวิต สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนในชุมชนและสังคมเป็นวงกว้าง หลายคนต่างตั้งคำถามถึงมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

            เหตุการณ์น่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเมืองอินดอร์ รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า ทารกแรกเกิดทั้ง 2 ราย ถูกนำไปไว้ที่ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) ของแผนกศัลยกรรมเด็ก โดยรายหนึ่งเป็นทารกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักเพียง 1.2 กิโลกรัม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กันยายน ส่วนอีกรายมีอาการป่วยหนัก และเสียชีวิตในวันถัดมา  

หนูกัดเด็กดับ 2 ชีวิต ในห้องอภิบาลทารก !
ภาพจาก X@Benarasiyaa 

            รายงานทางการแพทย์ เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของทารก ระบุว่า เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงหลังจากถูกหนูกัด ร่วมกับปัญหาสุขภาพแต่กำเนิด ซึ่งรวมถึงการพัฒนาของอวัยวะไม่สมบูรณ์ และปัญหาเกี่ยวกับปอดและลำไส้แต่กำเนิด โดยภายหลังจากที่ทารกถูกหนูกัด ทั้งสองก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤตและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุด 

            ด้าน ดร.อาร์วินด์ กังกูเรีย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ Mahatma Gandhi Memorial Medical College ยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบ จากนั้นได้ดำเนินการลงโทษบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้หัวหน้าพยาบาล 1 ราย ออกจากงาน และพักงานพยาบาลอีก 2 รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่กะดึกคืนวันเกิดเหตุ 

            นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังให้ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมเด็ก รวมไปถึงหัวหน้าพยาบาลอีก 2 ราย เขียนหนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนทางบริษัทที่รับผิดชอบในการควบคุมสัตว์รบกวนในโรงพยาบาล ยังถูกปรับเป็นเงิน 100,000 รูปี (ราว 36,000 บาท) 

หนูกัดเด็กดับ 2 ชีวิต ในห้องอภิบาลทารก !
ภาพจาก X@Benarasiyaa 

            เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนขวัญและเศร้าสลดใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง โดยต่างวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของโรงพยาบาล รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างร้ายแรง จึงเรียกร้องให้ทางรัฐบาลสอบสวนความจริงอย่างรอบคอบ เพื่อชี้แจงต่อครอบครัวและสังคม และลงโทษผู้กระทำผิดที่มีส่วนรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, India Today


