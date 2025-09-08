เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป หลังจากโดนหวดไม่ยั้งจนหวิดวางมวย เกมเดือดมี 2 ใบแดง

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป หลังจากโดนหวดน่าเกลียดในศึกคิงส์คัพ จนเกมเดือดมี 2 ใบแดง หวิดวางมวย แม้กระทั่งแฟนบอลก็ทัวร์ลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2025 นัดชิงชนะเลิศ ซึ่งไทยแพ้อิรัก 0-1 อย่างไรก็ตาม เกมนี้กลับกลายเป็นที่ดุเดือดขึ้นมาหลังจากที่เจ ชนาธิป ถูกผู้เล่นหมายเลข 10 ของอิรัก หวดเข้าเต็ม ๆ ไม่ยั้ง จนบาดเจ็บ แถมเกมนี้ดุเดือดมีใบแดงถึง 2 ใบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย