เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป หลังจากโดนหวดไม่ยั้งจนหวิดวางมวย เกมเดือดมี 2 ใบแดง

 
          เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป หลังจากโดนหวดน่าเกลียดในศึกคิงส์คัพ จนเกมเดือดมี 2 ใบแดง หวิดวางมวย แม้กระทั่งแฟนบอลก็ทัวร์ลง

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2025 นัดชิงชนะเลิศ ซึ่งไทยแพ้อิรัก 0-1 อย่างไรก็ตาม เกมนี้กลับกลายเป็นที่ดุเดือดขึ้นมาหลังจากที่เจ ชนาธิป ถูกผู้เล่นหมายเลข 10 ของอิรัก หวดเข้าเต็ม ๆ ไม่ยั้ง จนบาดเจ็บ แถมเกมนี้ดุเดือดมีใบแดงถึง 2 ใบ

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ล่าสุด วันที่ 8 กันยายน 2568 กระปุกดอทคอม รายงานว่า จากการสังเกตภาพของเจ ชนาธิป หลังเกมการแข่งขัน พบว่า มีการพันเข่าซ้ายเอาไว้อย่างแน่นหนา พร้อมประคบเย็น ทำให้แฟนบอลที่เห็นภาพดังกล่าว ต่างอวยพรให้หายไว ๆ ไม่เป็นอะไรมาก พร้อมสวดผู้เล่นอิรักที่เล่นแรงเกินกว่าเหตุ

เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย


เปิดสภาพเข่าเจ ชนาธิป หลังจากโดนหวดไม่ยั้งจนหวิดวางมวย เกมเดือดมี 2 ใบแดง อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2568 เวลา 10:48:49 4,820 อ่าน
