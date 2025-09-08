HILIGHT
หมาแก่ ดนัย หายไปไหน ไม่มาจัดรายการ โดนใครห้ามหรือเปล่า ? หลังการเมืองระอุ



 
          หมาแก่ ดนัย หายไปไหน ไม่มาจัดรายการ 5 วัน หลังช่วงนี้การเมืองระอุ ทักษิณจะกลับไทยไหม หรือหมาแก่โดนใครห้ามจัดรายการ งานนี้มีคำตอบ

หมาแก่ ดนัย หายไปไหน ไม่มาจัด เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขนาดนี้ โดยเฉพาะเรื่องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่ หลังเมื่อเช้าที่ผ่านมา (8 กันยายน 2568) เครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณ อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

          ล่าสุด รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการจัดรายการตามปกติ แต่กลับไม่มีหมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ มาจัดรายการด้วย ทำให้ทางแมวสาว อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ชี้แจงว่า พี่หมาแก่หายไปไหน ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะ ใครสั่งหยุดหรืออะไรใด ๆ ทั้งสิ้น ช่วงนี้พี่หมาแก่เดินทางไปต่างประเทศ 5 วัน

          ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเรียกไปไหน เพราะตอนนี้ไม่มีรัฐบาล แต่ที่สำคัญพี่ดนัยอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอน ตัวไม่ได้อยู่ที่ไทย แต่ใจมันวนเวียนอยู่กับข่าวที่เกิดขึ้นทั้งวัน และมีคนส่งประเด็นให้พี่ดนัยเช็กอย่างแน่นอน เป็นช่วงเวลาแห่งการชาร์จแบต เก็บข้อมูลอะไรเด็ด ๆ สัปดาห์หน้ากลับมาได้เจอกันแน่นอน

หมาแก่ ดนัย หายไปไหน ไม่มาจัด เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand


