สาวงง อยู่ ๆ ได้เงิน 2 แสนจากแฟนเก่า หลังเลิกกัน เพิ่งรู้ความจริงเศร้า นี่คือรักแท้

สาวไม่ท้อชะตาแม้ป่วยหนัก ซึ้งน้ำตาซึมหลังได้รับจดหมายจากแฟนเก่า พร้อมเงินกว่า 2 แสนที่โอนให้ รู้ความจริงสะเทือนใจ รักแท้มีอยู่จริง
ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยาก บางครั้งความรักที่แท้จริงกลับปรากฏขึ้นในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิด เช่นเดียวกับ หูซินเหยา สาวอายุ 22 ปี จากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ที่ได้สัมผัสกับความรักอันยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง และต้องปวดใจกับความจริงที่ได้รับรู้ผ่านจดหมายฉบับสุดท้าย พร้อมด้วยเงินจำนวน 50,000 หยวน (ราว 224,000 บาท) ที่เขาโอนให้แม้ทั้งคู่จะมีสถานเป็นเพียง "แฟนเก่า" ของกันและกันเท่านั้น
รายงานจากเว็บไซต์ CTWANT เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เผยว่า หูซินเหยาต่อสู้กับโรคร้ายมาตั้งแต่อายุ 14 ปี เธอได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ ซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงมากมาย เช่น ไตวาย หัวใจล้มเหลว เลือดออกในทางเดินอาหาร และภาวะกระดูกตาย แม้จะผ่านช่วงเวลาป่วยหนักมานับไม่ถ้วน แต่เธอไม่เคยยอมแพ้ เธอต้องพึ่งพาเงินจากการทำงานพาร์ทไทม์และเงินบริจาคเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิ่ว
ในเดือนมกราคม 2567 โชคชะตาได้พาเธอไปพบกับ นายเสี่ยว ชายหนุ่มอายุ 26 ปี จากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ที่ทำงานเป็นตำรวจอาสาในฉงชิ่ง ผ่านการแนะนำจากเพื่อนและคนในครอบครัว
แม้ว่าเขาจะรู้เรื่องอาการป่วยของเธอ แต่ก็ยังเลือกที่จะรักเธอและขอเธอแต่งงานถึง 2 ครั้งภายในเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตาม เธอไม่อยากเป็นภาระของเขาจึงปฏิเสธและขอเลิก ซึ่งแม้จะเลิกรากันไป นายเสี่ยวยังคงรักเธอ เขาทำงานพาร์ทไทม์หลายอย่าง และแอบบริจาคเงินช่วยเหลือเธออย่างต่อเนื่อง ภายใต้นามแฝงอื่น รวมเป็นเงินที่บริจาคให้เธอแล้วกว่า 80,000 หยวน (ราว 359,000 บาท)
กระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 หูซินเหยาจัดงานแต่งงานกับตัวเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่แม้จะเจ็บป่วย เธอประกาศแผนที่จะสร้างบ้านพักสำหรับผู้ป่วย เพื่อนำผู้ป่วยที่มีสถานการณ์เดียวกันมาอยู่รวมกันเพื่อการสนับสนุนทางจิตใจ
ก่อนที่เขาจะตาย เขายังมอบเงินเก็บและพินัยกรรมให้เธอผ่านเพื่อน ในจดหมายสั่งเสีย เขาเขียนว่า "ผมรู้ว่าการสร้างบ้านผู้ป่วยเป็นความฝันของคุณมาตลอด ผมอยากบริจาคเงินทั้งหมดของผมให้คุณ สัญญากับผมนะ... ไม่ว่าอนาคตจะยากลำบากสักแค่ไหน คุณจะดูแลโลกนี้ให้ดีแทนผม"
หูซินเหยาใจสลายเมื่อได้รับข่าวร้าย เธอติดต่อหาพ่อแม่ของเขาเพื่อจะคืนเงิน แต่พวกท่านยืนกรานที่จะทำตามความปรารถนาสุดท้ายของบุตรชายและสนับสนุนแผนของเธอ
"นับตั้งแต่ตอนนั้น ฉันก็มองพ่อแม่ของเขาเหมือนเป็นพ่อแม่ของฉัน ตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิต ฉันจะดูแลพวกท่านให้ดีที่สุด" หูซินเหยา กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันหญิงสาวเจอสถานที่ซึ่งเหมาะจะทำบ้านพักผู้ป่วยของเธอแล้ว เป็นบ้านซึ่งมีเนื้อที่ 270 ตารางเมตร ค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่ 5,500 หยวน (ราว 24,000 บาท) ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตลาดมาก ภายในบ้านนี้จะมีแพทย์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ มีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาฟรี มีพื้นที่สำหรับการสื่อสารและผ่อนคลาย โดยคาดว่าบ้านจะเปิดให้บริการได้ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และมีผู้ป่วยลงทะเบียนขอมาอยู่แล้วถึง 40 ราย
เรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ยังมีความรักแท้ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังดีต่อกัน ขณะที่บ้านพักผู้ป่วยนี้จะเป็นมากกว่าแค่ที่พัก แต่จะเป็นบ้านแห่งความหวัง ที่เกิดจากความรักที่ไม่มีวันตาย
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT