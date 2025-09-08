HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าของร้านอาหารทะเล เปิดความลับ กุ้ง 4 แบบที่ไม่ควรซื้อ กินแล้วอันตราย ไม่ใช่แค่เสียรส

          เจ้าของร้านอาหารทะเล เปิดความลับแบบไม่กั๊ก กุ้ง 4 แบบที่ไม่ควรซื้อ กินแล้วอันตราย ไม่ใช่แค่เสียรสชาติ แต่เสี่ยงป่วยหนัก 

วิธีเลือกกุ้งสด

          กุ้ง เป็นอาหารทะเลยอดนิยมของหลาย ๆ บ้าน เพราะสามารถนำมาทำเมนูอาหารได้สารพัดเมนู ทั้งต้ม นึ่ง ย่าง ผัด หรือทอด ไม่เพียงอร่อย แต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญ ทั้งโปรตีน วิตามิน รวมทั้งแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกาย 

          อย่างไรก็ดี การเลือกซื้อกุ้งควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ หากเลือกไม่ดี ไม่เพียงแค่จะเสียรสชาติ แต่ยังเสี่ยงต่ออันตรายถึงขั้นป่วยหนักได้เลยทีเดียว 

          วันที่ 7 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Kenh14.vn เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเจ้าของร้านขายอาหารทะเลมากประสบการณ์ในเวียดนามได้ออกมาเผยเคล็ดลับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ไม่ควรซื้อกุ้ง 4 ประเภทนี้ เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ" ได้แก่ 

1. กุ้งตัวตรง หัวแยกออกจากลำตัว


          กุ้งสดมักจะมีลักษณะตัวงอเล็กน้อย ยิ่งตัวงอมาก ยิ่งหมายถึงความสดใหม่ หากกุ้งตัวเหยียดตรง หัวใกล้หลุดออก หรือรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมีสีคล้ำ นั่นบ่งบอกว่ากุ้งตายมานานแล้ว

          กุ้งประเภทนี้นอกจากจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารแล้ว เนื้อยังยุ่ยไม่น่ากิน อีกทั้งยังเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ

วิธีเลือกกุ้งสด

2. กุ้งเปลือกนิ่ม มีเมือก และกลิ่นเหม็นผิดปกติ


          กุ้งสดที่ดีต้องมีเปลือกแข็ง แห้ง มีกลิ่นคาวของทะเลเล็กน้อย แต่ถ้ากุ้งเปลือกนิ่ม ลื่นมือ มีเมือก และส่งกลิ่นเหม็น แสดงว่ากุ้งเริ่มเน่า

          โดยกลิ่นและเมือกเหนียวเหล่านี้เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หากบริโภคเข้าไป ร่างกายอาจรับเชื้อที่ทำให้ท้องร่วง อาเจียน หรือถึงขั้นอาหารเป็นพิษรุนแรง

วิธีเลือกกุ้งสด

3. กุ้งสีผิดธรรมชาติ


          โดยทั่วไป กุ้งสดจะมีสีเขียวเทา หรือโปร่งใสเล็กน้อย แต่หากกุ้งที่เห็นเป็นสีซีดขาว แดงคล้ำ น้ำตาล หรือดำ แสดงว่ากุ้งเสีย หรืออาจถูกเก็บรักษาไม่ถูกวิธี

          ทั้งนี้ บางรายงานยังระบุว่า กุ้งสีผิดธรรมชาติอาจผ่านการแช่สารเคมีเพื่อยืดอายุหรือทำให้ดูสด ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ และอาจสะสมในร่างกาย

4. กุ้งตัวใหญ่ผิดปกติทั้งถาด


          ธรรมชาติของกุ้งมักมีขนาดไม่เท่ากัน บางตัวเล็ก บางตัวใหญ่ แต่ถ้าเจอกุ้งทั้งถาดที่ตัวใหญ่ เท่ากันหมด เนื้อแน่นเกินจริง อาจเป็นกุ้งที่ถูกเลี้ยงด้วยสารเร่งฮอร์โมน หรืออาหารสังเคราะห์

          กุ้งลักษณะนี้แม้ว่าดูภายนอกน่าซื้อ แต่จริง ๆ แล้วเนื้อมักจะร่วน รสชาติจืด และมีโอกาสที่สารเคมีตกค้างจะส่งกระทบต่อร่างกายในระยะยาว หากกินบ่อย ๆ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Kenh14.vn


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าของร้านอาหารทะเล เปิดความลับ กุ้ง 4 แบบที่ไม่ควรซื้อ กินแล้วอันตราย ไม่ใช่แค่เสียรส โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2568 เวลา 11:58:12 10,373 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย