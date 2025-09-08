เจ้าของร้านอาหารทะเล เปิดความลับ กุ้ง 4 แบบที่ไม่ควรซื้อ กินแล้วอันตราย ไม่ใช่แค่เสียรส

เจ้าของร้านอาหารทะเล เปิดความลับแบบไม่กั๊ก กุ้ง 4 แบบที่ไม่ควรซื้อ กินแล้วอันตราย ไม่ใช่แค่เสียรสชาติ แต่เสี่ยงป่วยหนัก
กุ้ง เป็นอาหารทะเลยอดนิยมของหลาย ๆ บ้าน เพราะสามารถนำมาทำเมนูอาหารได้สารพัดเมนู ทั้งต้ม นึ่ง ย่าง ผัด หรือทอด ไม่เพียงอร่อย แต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญ ทั้งโปรตีน วิตามิน รวมทั้งแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกาย
อย่างไรก็ดี การเลือกซื้อกุ้งควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ หากเลือกไม่ดี ไม่เพียงแค่จะเสียรสชาติ แต่ยังเสี่ยงต่ออันตรายถึงขั้นป่วยหนักได้เลยทีเดียว
วันที่ 7 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Kenh14.vn เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเจ้าของร้านขายอาหารทะเลมากประสบการณ์ในเวียดนามได้ออกมาเผยเคล็ดลับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ไม่ควรซื้อกุ้ง 4 ประเภทนี้ เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ" ได้แก่
1. กุ้งตัวตรง หัวแยกออกจากลำตัว
กุ้งสดมักจะมีลักษณะตัวงอเล็กน้อย ยิ่งตัวงอมาก ยิ่งหมายถึงความสดใหม่ หากกุ้งตัวเหยียดตรง หัวใกล้หลุดออก หรือรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมีสีคล้ำ นั่นบ่งบอกว่ากุ้งตายมานานแล้ว
กุ้งประเภทนี้นอกจากจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารแล้ว เนื้อยังยุ่ยไม่น่ากิน อีกทั้งยังเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
2. กุ้งเปลือกนิ่ม มีเมือก และกลิ่นเหม็นผิดปกติ
กุ้งสดที่ดีต้องมีเปลือกแข็ง แห้ง มีกลิ่นคาวของทะเลเล็กน้อย แต่ถ้ากุ้งเปลือกนิ่ม ลื่นมือ มีเมือก และส่งกลิ่นเหม็น แสดงว่ากุ้งเริ่มเน่า
โดยกลิ่นและเมือกเหนียวเหล่านี้เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หากบริโภคเข้าไป ร่างกายอาจรับเชื้อที่ทำให้ท้องร่วง อาเจียน หรือถึงขั้นอาหารเป็นพิษรุนแรง
3. กุ้งสีผิดธรรมชาติ
โดยทั่วไป กุ้งสดจะมีสีเขียวเทา หรือโปร่งใสเล็กน้อย แต่หากกุ้งที่เห็นเป็นสีซีดขาว แดงคล้ำ น้ำตาล หรือดำ แสดงว่ากุ้งเสีย หรืออาจถูกเก็บรักษาไม่ถูกวิธี
ทั้งนี้ บางรายงานยังระบุว่า กุ้งสีผิดธรรมชาติอาจผ่านการแช่สารเคมีเพื่อยืดอายุหรือทำให้ดูสด ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ และอาจสะสมในร่างกาย
4. กุ้งตัวใหญ่ผิดปกติทั้งถาด
ธรรมชาติของกุ้งมักมีขนาดไม่เท่ากัน บางตัวเล็ก บางตัวใหญ่ แต่ถ้าเจอกุ้งทั้งถาดที่ตัวใหญ่ เท่ากันหมด เนื้อแน่นเกินจริง อาจเป็นกุ้งที่ถูกเลี้ยงด้วยสารเร่งฮอร์โมน หรืออาหารสังเคราะห์
กุ้งลักษณะนี้แม้ว่าดูภายนอกน่าซื้อ แต่จริง ๆ แล้วเนื้อมักจะร่วน รสชาติจืด และมีโอกาสที่สารเคมีตกค้างจะส่งกระทบต่อร่างกายในระยะยาว หากกินบ่อย ๆ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก Kenh14.vn