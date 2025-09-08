HILIGHT
หญิงแชร์ประสบการณ์ รีสอร์ตสวิงกิ้ง กับโซนพิเศษที่แขกจัดเต็ม ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก

 
            หญิงเปิดประสบการณ์รีสอร์ตสวิงกิ้ง จากคนไปใช้งานจริง แย้มมีโซนแซ่บกระจายอยู่ทั่ว แขกทำอะไรก็ได้ในนี้ ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก ความแซ่บจัดเต็ม 

แชร์ประสบการณ์ รีสอร์ตสวิงกิ้ง

            ในขณะที่การสวิงกิ้งเป็นรสนิยมส่วนบุคคล แต่เมื่อความหรรษาในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็ไม่แปลกที่จะได้เห็นสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางผุดขึ้น เพื่อสนองความต้องการของคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญสวิงกิ้ง หรือแม้กระทั่งรีสอร์ตสวิงกิ้ง ที่ยูทูบเบอร์รายหนึ่งได้นำประสบการณ์สุดว้าวจากการได้สัมผัสจริง มาบอกเล่าให้ได้รู้กัน 

            โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า เคท ยูทูบเบอร์จากช่อง Kate with Travel Expo เพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนรีสอร์ตสวิงกิ้งที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแคริบเบียน ของประเทศเม็กซิโก ซึ่งแม้สถานที่แห่งนี้จะมีกฎอันเคร่งครัดที่แขกต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อผ้าในพื้นที่สาธาณะ ตลอดจนกฎอนุญาตให้ถ่ายรูปได้เฉพาะตอนอยู่ในห้องส่วนตัวเท่านั้น แต่ก็ยังดูเหมือนจะมีพื้นที่แห่งความบ้าคลั่ง ซึ่งแขกสามารถ "ทำอะไรก็ได้" ในบริเวณเหล่านั้น

            ภายใต้คำจำกัดความตัวเองว่าเป็นอนาคตแห่งการสวิงกิ้ง รีสอร์ต Desire Riviera Maya Resort พร้อมเปิดให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมและความหรูหราต่าง ๆ โดยแทบจะไม่ใส่หรือใส่เสื้อผ้าเพียงน้อยชิ้น อีกทั้งคู่รักยังอาจพบกับความสนุกที่ยกระดับขึ้นไปอีกหลังฟ้ามืด ภายใน "เพลย์รูม" หรือแม้แต่ "อ่างน้ำร้อน" ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งรีสอร์ต ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานที่กระโดดน้ำเล่นหรือมาแข่งกลั้นหายใจใต้น้ำกัน 

แชร์ประสบการณ์ รีสอร์ตสวิงกิ้ง
ภาพจาก Instagram kates_fit_travel

            เคท เผยว่า รีสอร์ตแห่งนี้มีคาบาน่าหรือห้องเล็ก ๆ อยู่เต็มไปหมด และมีอ่างจากุชชี่อยู่ฝั่งตรงข้าม มีบาร์ที่สามารถว่ายน้ำเข้าไปได้ ซึ่งนับว่าเจ๋งมาก แขกสามารถว่ายน้ำไปกินดื่มที่นั่น แต่คนจะยังไม่แห่มาใช้บริการพื้นที่นี้จนกว่าจะ 4 โมง 

            แต่เมื่อตกดึกเมื่อไหร่ ผู้คนก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามา เรียกว่าหากโผล่มที่นี่ประมาณตี 1 ก็จะเจอผู้คนอยู่กันเพียบ และพวกเขาก็สามารถทำอะไรกันก็ได้ทั้งนั้นที่คาบาน่าและจากุชชี่เหล่านี้ 

            "จากุชชี่ใหม่ของที่นี่ค่อนข้างใหญ่และดูดีมาก มันเพิ่งสร้างเสร็จเลย" เคท เผย 
            เคทยังพาไปชมอ่างจากุชชี่ขนาดใหญ่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดเริ่มของบรรยากาศปาร์ตี้ รวมถึงพาไปดูห้องเพลย์รูมสำหรับยามค่ำคืน 

            หญิงรายหนึ่งยังบอกเล่าประสบการณ์เปิดโลกของเธอในเพลย์รูมเหล่านี้ กับ Maxim โดยชี้ว่า "ฉันไม่แน่ใจว่ากำลังมองดูอะไรอยู่ เพราะในห้องมืดมาก จนกระทั่งตาปรับแสงได้ฉันจึงมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น มีคู่รักอย่างน้อย 5 คู่กำลังแซ่บกันอย่างเผ็ดร้อน หญิงคหนึ่งมีคนซ้อนทางด้านหลัง สามีกำลังเล้าโลมภรรยา มีแม้แต่คู่รักที่กำลังทำกิจกรรมกันอย่างเชื่องช้าและอ่อนโยน ราวกับธารน้ำแข็งที่หลอมละลาย"  


ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible

