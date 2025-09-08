HILIGHT
หนุ่มไร้อาย ! ล้วงกระโปรงสาวกลางถนน แถมขยับมือเข้าจังหวะ ไม่สนคนเดินเพียบ

          คนใช้ถนนเจอเหตุช็อก หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาว แถมขยับมือเข้าจังหวะ สุดเพลินไม่สนคนข้าง ๆ อยู่เพียบจนแทบจะชนกัน 

หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาวกลางถนน
ภาพจาก Threads

          วันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์ hk01 เผยว่า ผู้ใช้โซเชียลในฮ่องกงได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจ ในขณะที่กำลังเดินอยู่บริเวณถนนย่านมงก๊ก แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมที่มีผู้คนพลุกพล่าน แต่กลับมีคู่รักคู่หนึ่งเกิดอารมณ์เปลี่ยวเกินต้านจนไม่รู้จักอาย ฝ่ายชายเอามือล้วงกระโปรงสาวและขยับมือเข้าจังหวะ ส่วนเธอก็เดินต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านใด ๆ  

หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาวกลางถนน
ภาพจาก Threads

          ภาพเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ผ่านแพลตฟอร์ม Threads เป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ ความยาวประมาณ 6 วินาที โดยแสดงให้เห็นว่า คู่หนุ่มสาวคู่นี้กำลังยืนรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อข้ามถนน ท่ามกลางผู้คนอีกจำนวนมาก แต่แล้วฝ่ายชายกลับเอามือล้วงเข้าไปในกระโปรงสั้นสีขาวของฝ่ายหญิง และขยับมือโยกไปมาจนกระโปรงของเธอแทบจะเปิดขึ้นเห็นด้านใน แต่เธอก็ไม่สนใจ

หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาวกลางถนน
ภาพจาก Threads

          และที่น่าตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อสัญญาณไฟอนุญาตให้เดินข้ามถนน ชายรายนี้ก็ยังคงเอามือล้วงและขยับไปมาอยู่เช่นนั้น ในขณะที่เดินไปด้วยกัน และรอบข้างก็มีผู้คนเดินอยู่อย่างหนาแน่นจนแทบจะชนกัน แต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจ และยังคงเดินหน้าทำแบบเดิมต่อไป

หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาวกลางถนน
ภาพจาก Threads

          โพสต์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ได้เห็น หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนี้ และบางส่วนก็กล่าวประชดประชันเสียดสี  

          "นี่มันบ้าไปแล้ว กลางถนนเลยเนี่ยนะ !"
          "ไม่แคร์สายตาใคร แต่อย่างน้อยก็ควรให้เกียรติผู้หญิงบ้าง" 
          "ตราบใดที่คุณไม่รู้สึกอาย ความละอายใจจึงเป็นของคนอื่น"
          "มีคนมากมายอยู่ใกล้พวกเขาขนาดนั้น กล้าทำแบบนี้ได้อย่างไร" 
          "อนาจารในที่สาธารณะ พวกเขาควรได้รับโทษ" 
          "เธออาจจะแค่คัน และเขากำลังช่วยเกาให้..." 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

