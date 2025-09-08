หนุ่มไร้อาย ! ล้วงกระโปรงสาวกลางถนน แถมขยับมือเข้าจังหวะ ไม่สนคนเดินเพียบ

คนใช้ถนนเจอเหตุช็อก หนุ่มเดินล้วงกระโปรงสาว แถมขยับมือเข้าจังหวะ สุดเพลินไม่สนคนข้าง ๆ อยู่เพียบจนแทบจะชนกัน
ภาพจาก Threads
วันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์ hk01 เผยว่า ผู้ใช้โซเชียลในฮ่องกงได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจ ในขณะที่กำลังเดินอยู่บริเวณถนนย่านมงก๊ก แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมที่มีผู้คนพลุกพล่าน แต่กลับมีคู่รักคู่หนึ่งเกิดอารมณ์เปลี่ยวเกินต้านจนไม่รู้จักอาย ฝ่ายชายเอามือล้วงกระโปรงสาวและขยับมือเข้าจังหวะ ส่วนเธอก็เดินต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านใด ๆ
ภาพจาก Threads
ภาพเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ผ่านแพลตฟอร์ม Threads เป็นคลิปวิดีโอสั้น ๆ ความยาวประมาณ 6 วินาที โดยแสดงให้เห็นว่า คู่หนุ่มสาวคู่นี้กำลังยืนรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อข้ามถนน ท่ามกลางผู้คนอีกจำนวนมาก แต่แล้วฝ่ายชายกลับเอามือล้วงเข้าไปในกระโปรงสั้นสีขาวของฝ่ายหญิง และขยับมือโยกไปมาจนกระโปรงของเธอแทบจะเปิดขึ้นเห็นด้านใน แต่เธอก็ไม่สนใจ
ภาพจาก Threads
และที่น่าตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อสัญญาณไฟอนุญาตให้เดินข้ามถนน ชายรายนี้ก็ยังคงเอามือล้วงและขยับไปมาอยู่เช่นนั้น ในขณะที่เดินไปด้วยกัน และรอบข้างก็มีผู้คนเดินอยู่อย่างหนาแน่นจนแทบจะชนกัน แต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจ และยังคงเดินหน้าทำแบบเดิมต่อไป
ภาพจาก Threads
โพสต์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ได้เห็น หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนี้ และบางส่วนก็กล่าวประชดประชันเสียดสี
"นี่มันบ้าไปแล้ว กลางถนนเลยเนี่ยนะ !"
"ไม่แคร์สายตาใคร แต่อย่างน้อยก็ควรให้เกียรติผู้หญิงบ้าง"
"ตราบใดที่คุณไม่รู้สึกอาย ความละอายใจจึงเป็นของคนอื่น"
"มีคนมากมายอยู่ใกล้พวกเขาขนาดนั้น กล้าทำแบบนี้ได้อย่างไร"
"อนาจารในที่สาธารณะ พวกเขาควรได้รับโทษ"
"เธออาจจะแค่คัน และเขากำลังช่วยเกาให้..."
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01