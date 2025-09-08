HILIGHT
วงในเปิดสาเหตุ ทำไมทักษิณถึงต้องกลับไทย แม้ติดคุกก็ต้องยอม ไม่กลับมาจบแน่

 
          แหล่งข่าวพรรคเพื่อไทย เผยสาเหตุ ทำไมทักษิณถึงต้องกลับไทย แม้ติดคุกก็ต้องยอม เพราะเดิมพันอนาคตพรรค ไม่กลับมาจบแน่

ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย
ภาพจาก thaksinlive

          หนึ่งในไฮไลต์การเมืองสำคัญในวันนี้คือ การรอดูว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะกลับประเทศไทยหรือไม่ หลังเดินทางไปดูไบในช่วงสุดสัปดาห์ และช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายทักษิณก็กลับมาแล้ว

          วันที่ 8 กันยายน 2568 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตอนนี้ในพรรคมีการคุยกันเรื่องสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้า กรณีที่มีนายทักษิณ หรือไม่มีนายทักษิณ ผลการคุยคือ การไม่มีนายทักษิณ ล่มสลายแน่นอน แต่ถ้ามีนายทักษิณ ยังมีโอกาสได้ สส. เข้าสภาบ้าง อาจจะต่ำกว่าร้อย แต่ไม่ได้เป็นศูนย์ และชื่อของนายทักษิณ ยังคงขายได้ในภาคอีสาน

          ยังไงนายทักษิณต้องกลับ ถ้าไม่กลับพรรคเพื่อไทยล่มสลาย ต่อให้ติดคุกก็ต้องยอม เพื่อที่จะให้พรรคมีที่ยืนในสังคมต่อไป

ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 3PlusNews

ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 3PlusNews

ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 3PlusNews


ขอบคุณข้อมูลจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 

 




