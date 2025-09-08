วงในเปิดสาเหตุ ทำไมทักษิณถึงต้องกลับไทย แม้ติดคุกก็ต้องยอม ไม่กลับมาจบแน่

แหล่งข่าวพรรคเพื่อไทย เผยสาเหตุ ทำไมทักษิณถึงต้องกลับไทย แม้ติดคุกก็ต้องยอม เพราะเดิมพันอนาคตพรรค ไม่กลับมาจบแน่
ภาพจาก thaksinlive
หนึ่งในไฮไลต์การเมืองสำคัญในวันนี้คือ การรอดูว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะกลับประเทศไทยหรือไม่ หลังเดินทางไปดูไบในช่วงสุดสัปดาห์ และช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายทักษิณก็กลับมาแล้ว
วันที่ 8 กันยายน 2568 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตอนนี้ในพรรคมีการคุยกันเรื่องสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้า กรณีที่มีนายทักษิณ หรือไม่มีนายทักษิณ ผลการคุยคือ การไม่มีนายทักษิณ ล่มสลายแน่นอน แต่ถ้ามีนายทักษิณ ยังมีโอกาสได้ สส. เข้าสภาบ้าง อาจจะต่ำกว่าร้อย แต่ไม่ได้เป็นศูนย์ และชื่อของนายทักษิณ ยังคงขายได้ในภาคอีสาน
ยังไงนายทักษิณต้องกลับ ถ้าไม่กลับพรรคเพื่อไทยล่มสลาย ต่อให้ติดคุกก็ต้องยอม เพื่อที่จะให้พรรคมีที่ยืนในสังคมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 3PlusNews
