ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย ใช้อะไรก็ได้ ชมความน่ารัก-เป็นระเบียบ จนเป็นไวรัล

ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบคนไทย อะไรก็ใช้แทนตัวได้ ชื่นชมในความน่ารัก เป็นระเบียบ กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล
ภาพจาก Threads @_ning_c
การเข้าคิวนั้นเป็นเหมือนมารยาทพื้นฐานในสังคม แต่ถึงอย่างนั้นการเข้าคิวหรือจองคิวกันแบบไทย ๆ ที่เราคุ้นชินกันดี อาจเป็นเรื่องน่าทึ่งในสายตาต่างชาติ จนถึงกับต้องนำไปพูดถึงกันเลยทีเดียว
ดังเช่นกรณีล่าสุด ที่มีผู้ใช้ Threads @_ning_c นำไปโพสต์ในหัวข้อ 泰國曼谷 (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 พร้อมข้อความเป็นภาษาจีน ระบุว่า วิธีเข้าคิวแบบเฉพาะตัวของไทย น่ารักมากจนชวนให้หัวเราะได้เลย ทั้งทิชชู่เปียก ยาดม ยางรัดผม กระดาษ ปากกา ตลับแป้ง ร่ม คลิป ครีมกันแดด กระจก ขวดน้ำ หวี เก้าอี้ ขนม พัดลมพกพา ถุง ตุ๊กตา เครื่องดื่ม หรือแม้แต่หมวก สามารถนำมาใช้เข้าคิวแทนได้หมดเลย ฉันจะไม่รักคนไทยได้ยังไง น่ารักมากเลย
จากคลิปของเธอ เผยให้เห็นภาพของคนที่นำข้าวของต่าง ๆ มาวางในช่องสำหรับเข้าคิว เป็นตัวแทนเจ้าตัวโดยไม่ต้องมายืนจองที่เอง ในบริเวณลานกิจกรรมติดกับสถานีรถไฟฟ้า ราวกับทุกคนใช้วิธีนี้จองคิวกันเป็นเรื่องปกติ
และเพียงไม่นานคลิปนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมากมาย มีคนเข้ามากดไลก์กว่า 4.7 พันครั้ง อีกทั้งยังมีคอมเมนต์เป็นภาษาจีนอีกมากมาย เช่น
- ตลกและน่ารักมาก
- ที่ไต้หวันอาจจะมีมนุษย์ป้ามากวาดทุกอย่างออกไป จากนั้นก็ยึดคิวแรกไว้เอง
- คงจะเยี่ยมมาถ้าทุกคนทำตามกฎนี้
- ในอดีตคนไต้หวันก็นิยมเอาของใช้มาต่อคิวแทน
- เป็นระเบียบดีมาก
- คนไทยไว้ใจกันเกิน
- ที่ไทยร้อนมาก ถ้าคนจริง ๆ มาต่อคิวคงตุย
- สงสัยจังว่าจะมีใครแอบมาหยิบออก แล้ววางของตัวเองไว้แทนไหม
- ป็นวิธีต่อคิวที่ดี และการ์ดก็ดูแลง่ายด้วย
- นี่คือส่วนเล็ก ๆ ที่ฉันรักประเทศไทย
ขณะเดียวกันยังมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ ชี้ว่า ก่อนจะเป็นแบบนี้เราเคยใช้รองเท้าเข้าคิวแทนมาก่อน แต่เพราะพื้นร้อนจนเดินไม่ได้ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อะไรก็ได้แทน