ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย ใช้อะไรก็ได้ ชมความน่ารัก-เป็นระเบียบ จนเป็นไวรัล

          ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบคนไทย อะไรก็ใช้แทนตัวได้ ชื่นชมในความน่ารัก เป็นระเบียบ กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล 

ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย
ภาพจาก Threads @_ning_c

          การเข้าคิวนั้นเป็นเหมือนมารยาทพื้นฐานในสังคม แต่ถึงอย่างนั้นการเข้าคิวหรือจองคิวกันแบบไทย ๆ ที่เราคุ้นชินกันดี อาจเป็นเรื่องน่าทึ่งในสายตาต่างชาติ จนถึงกับต้องนำไปพูดถึงกันเลยทีเดียว 

          ดังเช่นกรณีล่าสุด ที่มีผู้ใช้ Threads @_ning_c นำไปโพสต์ในหัวข้อ 泰國曼谷 (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 พร้อมข้อความเป็นภาษาจีน ระบุว่า วิธีเข้าคิวแบบเฉพาะตัวของไทย น่ารักมากจนชวนให้หัวเราะได้เลย ทั้งทิชชู่เปียก ยาดม ยางรัดผม กระดาษ ปากกา ตลับแป้ง ร่ม คลิป ครีมกันแดด กระจก ขวดน้ำ หวี เก้าอี้ ขนม พัดลมพกพา ถุง ตุ๊กตา เครื่องดื่ม หรือแม้แต่หมวก สามารถนำมาใช้เข้าคิวแทนได้หมดเลย ฉันจะไม่รักคนไทยได้ยังไง น่ารักมากเลย 

ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย
ภาพจาก Threads @_ning_c

          จากคลิปของเธอ เผยให้เห็นภาพของคนที่นำข้าวของต่าง ๆ มาวางในช่องสำหรับเข้าคิว เป็นตัวแทนเจ้าตัวโดยไม่ต้องมายืนจองที่เอง ในบริเวณลานกิจกรรมติดกับสถานีรถไฟฟ้า ราวกับทุกคนใช้วิธีนี้จองคิวกันเป็นเรื่องปกติ 

          และเพียงไม่นานคลิปนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมากมาย มีคนเข้ามากดไลก์กว่า 4.7 พันครั้ง อีกทั้งยังมีคอมเมนต์เป็นภาษาจีนอีกมากมาย เช่น

ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย
ภาพจาก Threads @_ning_c

          - ตลกและน่ารักมาก

          - ที่ไต้หวันอาจจะมีมนุษย์ป้ามากวาดทุกอย่างออกไป จากนั้นก็ยึดคิวแรกไว้เอง

          - คงจะเยี่ยมมาถ้าทุกคนทำตามกฎนี้

          - ในอดีตคนไต้หวันก็นิยมเอาของใช้มาต่อคิวแทน

          - เป็นระเบียบดีมาก

          - คนไทยไว้ใจกันเกิน

ต่างชาติทึ่ง การต่อคิวแบบไทย
ภาพจาก Threads @_ning_c

          - ที่ไทยร้อนมาก ถ้าคนจริง ๆ มาต่อคิวคงตุย

          - สงสัยจังว่าจะมีใครแอบมาหยิบออก แล้ววางของตัวเองไว้แทนไหม

          - ป็นวิธีต่อคิวที่ดี และการ์ดก็ดูแลง่ายด้วย

          - นี่คือส่วนเล็ก ๆ ที่ฉันรักประเทศไทย 
          
          ขณะเดียวกันยังมีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ ชี้ว่า ก่อนจะเป็นแบบนี้เราเคยใช้รองเท้าเข้าคิวแทนมาก่อน แต่เพราะพื้นร้อนจนเดินไม่ได้ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อะไรก็ได้แทน 


โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2568 เวลา 16:27:04
