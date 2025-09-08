HILIGHT
เคสแปลกหายาก ! แฝดปรสิตในท้องทารกวัย 20 วัน แพทย์ช่วยผ่าออกได้สำเร็จ พบมีถึง 2

 
          เคสแปลกหายาก ทารกวัย 20 วันท้องอืดผิดปกติ พบเหตุที่แท้เป็นแฝดปรสิต แพทย์ช่วยผ่าตัดออกได้สำเร็จ พบมีถึง 2 ตัวอ่อนฝังอยู่ในร่างกาย 
แฝดปรสิต ในทารกวัย 20 วัน

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568  สำนักข่าวบีบีซี รายงานเคสแปลกทางการแพทย์ เมื่อทีมแพทย์ในประเทศอินเดียประสบความสำเร็จ สามารถผ่าตัด "แฝดปรสิต" ออกจากช่องท้องของทารกหญิงวัยเพียง 20 วัน โดยพบว่ามีตัวอ่อนของแฝดฝังอยู่ในร่างกาย 2 ตัวอ่อน ซึ่งถือเป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้ยาก ทั่วโลกมีรายงานไม่ถึง 200 เคส 

          ภาวะที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ทารกในครรภ์ทารก (Fetus in fetu) คือมีทารกรูปร่างผิดปกติอยู่ภายในร่างกายของแฝด โดยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อทารกที่มีความผิดปกติถูกดูดเข้าไปอยู่ในร่างของฝาแฝดอีกคน แม้ตัวอ่อนเหล่านั้นจะไม่สามารถมีชีวิตได้ แต่ยังคงเติบโตต่อไป โดยอาศัยสารอาหารจากทารกที่เป็นโฮสต์ จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Parasitic foetuses หรือแฝดปรสิต 

          โดยเคสล่าสุดนี้ หญิงตั้งครรภ์เป็นแฝดสาม แต่ทารก 2 คนกลับไปเจริญเติบโตในช่องท้องของทารกอีกคนที่เหลือ เมื่อแม่คลอดทารกออกมาจึงเข้าใจว่าเป็นลูกคนเดียว แต่หลังจากนั้น ทารกมีอาการท้องอืด หงุดหงิด และกินไม่ได้ แม่จึงพาทารกวัย 20 วันไปรักษาที่สถาบันวิจัยฟอร์ติส เมโมเรียล เมืองคุรุคราม ในรัฐหรยาณา ของอินเดีย เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา 

          ผลการตรวจพบก้อนขนาดใหญ่ 2 ก้อน ที่บริเวณช่องท้องของทารก ก่อนจะพบว่าแท้จริงแล้วมีแฝดปรสิตกำลังกดทับกระเพาะอาหารของทารก อย่างไรก็ดี แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดให้ได้ทันที เนื่องจากทารกมีภาวะขาดน้ำและสารอาหาร ทางทีมแพทย์จึงต้องช่วยดูแลให้ร่างกายทารกอยู่ในสภาพคงที่เป็นเวลา 2 วัน ก่อนจะเริ่มดำเนินการผ่าตัด 

          โดยทีมแพทย์ 15 ราย ใช้เวลาปฏิบัติการราว 2 ชั่วโมง และต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษเพื่อความปลอดภัย เพราะร่างกายทารกมีขนาดเล็กและบอบบางมาก อีกทั้งแฝดปรสิตยังยึดติดกับอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ ไต และลำไส้ การผ่าตัดจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อไม่ให้หลอดเลือดหรืออวัยวะเสียหาย รวมถึงต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายของทารกไว้ตลอดเวลา 


          ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดย ดร.อานันท์ ซินฮา ศัลยแพทย์เด็กผู้ทำการผ่าตัด  กล่าวว่า "การผ่าตัดครั้งนี้ถือว่าท้าทายมาก แต่ทารกปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงดี โดยทารกถูกส่งตัวกลับบ้านเมื่อเดือนที่แล้ว และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ" 

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าการผ่าตัดจะสำเร็จ แต่ช่วงพักฟื้นเป็นช่วงที่สำคัญมากเช่นกัน เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2567 เคยมีเคสทารกอายุ 3 วัน ในเมืองโกลกาตา รัฐเบงกอลตะวันตก เสียชีวิตอย่างน่าเศร้า หลังผ่าตัดนำแฝดปรสิตออกได้เพียง 1 วัน 

          สำหรับภาวะ แฝดปรสิตนั้นสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในครรภ์ หรือตอนแรกเกิด ไปจนถึงช่วงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากไม่ได้ตรวจพบตั้งแต่แรก แฝดปรสิตจะค่อย ๆ เติบโตขึ้นในร่างกาย และแม้จะไม่ใช่ก้อนเนื้อร้าย แต่มันจะสร้างปัญหาสุขภาพจนถูกพบในที่สุด  


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC 

 
