ไรเดอร์ไปส่งของ ไม่ทันไรดิ้นแรง ตกจนกระสอบขาด ช็อกจระเข้เป็น ๆ ให้ส่งยังไงไหว ?

          ไรเดอร์ปวดขมับ ถูกจ้างให้เอาของไปส่ง ยัดมาในกระสอบ ระหว่างทางถึงกับช็อกพบเป็นจระเข้เป็น ๆ ยังไม่ตาย ดิ้นตกถนนจนถุงฉีก จะให้ส่งต่อไงไหว 


จระเข้
ภาพจาก Guangzhou Daily 

          วันที่ 7 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเหตุการณ์สุดประหลาดที่เกิดขึ้น เมื่อไรเดอร์หนุ่มรายหนึ่งในประเทศจีน ได้รับออร์เดอร์ให้ไปส่งสินค้าตามปกติ แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือสินค้าที่เขาต้องนำไปส่งนั้น ไม่ใช่พัสดุหรือกล่องอาหารแบบทั่ว ๆ ไป แต่มันคือกระสอบผ้าไนล่อนที่มีจระเข้ตัวหนึ่งยัดอยู่ภายใน ที่ชวนช็อกไปยิ่งกว่านั้นก็คือจระเข้ที่ควรจะตายไปแล้วตัวนี้ กลับขย้บและแผลงฤทธิ์ได้ระหว่างขนส่ง 

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา นายกวง ไรเดอร์หนุ่มเผยว่า เขารับออร์เดอร์ผ่านแพลตฟอร์มหนึ่ง ให้รับสินค้าไปส่งที่ร้านอาหาร เมื่อเขาขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปถึงที่อยู่ของร้านขายจระเข้ พนักงานก็อุ้มกระสอบจระเข้มาวางไว้ตรงที่เหยียบของรถ 

          "พวกเขาบอกให้ผมไปส่งเร็ว ๆ เพราะลูกค้ารออยู่" นายกวงบอก พร้อมอธิบายว่ารูปแบบการสั่งของออร์เดอร์นี้ ทำให้เขาไม่สามารถรับงานซ้อนได้ จำต้องนำของไปส่งก่อน 

จระเข้
ภาพจาก Guangzhou Daily 

          นายกวงเผยต่อว่า ทางร้านค้าอ้างว่าจระเข้ตายแล้ว แต่มันกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกระหว่างการขนส่ง โดยระหว่างทางมีลูกระนาดบนเลนจักรยานยนต์ ทำให้รถสั่นสะเทือน แรงสะเทือนนั้นทำให้จระเข้ตื่นขึ้น ก่อนที่จะมันจะเริ่มพลิกตัวไปมาในถุงกระสอบนั้น เห็นได้ชัดว่าจระเข้ตัวนี้ยังไม่ตายตามที่คนขายอ้าง 

          ตอนที่เขาอยู่ห่างจากจุดหมายเพียง 3 กิโลเมตร ทุกอย่างก็เริ่มวุ่นวายเกินควบคุม จระเข้ยังคงดิ้นอย่างรุนแรงจนกระสอบตกลงบนพื้นถนนหลายครั้ง เขาจึงโทรศัพท์ไปถามร้านว่าทำไมจระเข้ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทางร้านก็บอกแค่ให้เขาใช้เท้าเหยียบจระเข้ไว้ มันจะได้ไม่ขยับ แต่วิธีการนี้ไม่ได้ผล แถมยังทำให้รองเท้าของเขาขาดด้วย 
 
          เพราะจระเข้หล่นจากรถหลายรอบ ถุงกระสอบก็เริ่มขาดหลายจุด ตอนที่เขาเห็นปากจระเข้ รวมถึงหางและกรงเล็บของมัน ก็เริ่มรู้สึกว่าอันตรายเกินกว่าจะส่งต่อ เขาจึงโทร. หาตำรวจ

          ขณะเดียวกัน ฝั่งร้านอาหารที่รอรับสินค้าก็โทร. แจ้งตำรวจเช่นกัน อ้างว่านายกวงทำให้สินค้าเสียหาย และพวกเขาก็ไม่ต้องการจระเข้ตัวนี้แล้ว ขอให้นายกวงนำไปคืนร้านค้า ระหว่างทางนำจระเข้กลับไปกระสอบก็ตกลงบนถนนอีกครั้ง ทำให้ถุงฉีกขาดมากขึ้น 

          สุดท้ายนายกวงตัดสินใจโทร. หาตำรวจอีกครั้ง จนตำรวจนำรถจักรยานยนต์มารับจระเข้ตัวนี้ไป รอให้ทางร้านอาหารมารับตัวจระเข้ไปจัดการเอง 
 
          นายกวง เผยว่า หากเขารู้ว่าจระเข้ยังไม่ตายและถูกห่อไว้ลวก ๆ แบบนี้ เขาคงไม่รับงาน โดยงานนี้เขาได้รับค่าเที่ยวอยู่ที่ 26 หยวน (ราว 110 บาท) เท่านั้น 

          ขณะที่ฝั่งเจ้าของร้านขายจระเข้ อ้างว่า ตนเองไม่เคยบอกว่าจระเข้ตายแล้ว และยอมรับว่าใช้เชือกมัดปากจระเข้ไว้เท่านั้น ก่อนจับยัดลงถุงกระสอบ ส่วนลังไม้ที่ร้านมีไว้เก็บจระเข้ที่ต้องส่งครั้งละหลายตัว ที่ผ่านมาพวกเขาให้ไรเดอร์ไปส่งจระเข้ทุกวัน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อน 

          อย่างไรก็ตาม ทางกรมเกษตรและกิจการชนบทของมณฑลกวางตุ้ง เคยออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าส่งและค้าปลีกจระเข้ที่ยังมีชึวีติ ให้จระเข้ต้องถูกมัด ปิดตา และบรรจุลงกล่องไม้หรือกรงเหล็กเท่านั้น การจัดจระเข้มัดปากใส่กระสอบไว้ในเคสนี้จึงไม่ถูกต้อง 

          ขณะที่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชี้แจงว่า ฝั่งผู้จ้างไม่ได้ระบุประเภทสินค้าตอนที่ทำการออร์เดอร์ ขณะที่พนักงานเองก็ไม่ได้ยกเลิกคำสั่งและยืนยันที่จะไปส่งเมื่อเห็นว่าสินค้าเป็นจระเข้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นการละเมิดระเบียบข้อบังคับทั้ง 2 ฝ่าย 

          อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าภายหลังจากที่ตำรวจเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย นายกวนได้บรรลุข้อตกลงกับร้านขายจระเข้ ที่ยอมชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 200 หยวน (ราว 890 บาท) เป็นค่ารองเท้าที่ขาดและค่าเสียเวลา 
   
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


จระเข้
ภาพจาก Guangzhou Daily 


