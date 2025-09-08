เปิด 6 รายชื่อที่กลับมาพร้อมทักษิณ เทียบชัด ๆ มีคนพิเศษเพิ่มมา ต่างจากขาไปยังไง

เปิด 6 รายชื่อที่อยู่ในเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ ชินวัตร กลับไทย มีใครเพิ่มมา พบเป็นบุคคลใกล้ชิดมาก แล้วก็มีใครหายไป
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับถึงประเทศไทย พร้อมผู้โดยสารรวม 6 คน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากครั้งที่แล้ว มีเพิ่มมา 1 คน ทำให้คนสงสัยว่าเป็นใคร
วันที่ 8 กันยายน 2568 เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานว่า มีการเปิดรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมด 6 คนในเที่ยวบินดังกล่าวแล้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายทักษิณ ชินวัตร
2. ธวัชชัย เคลือบเมฆ
3. สิมลา จรัสแผ้ว
4. แก้วใจ สิงห์ทอง
5. เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
6. สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สำหรับเที่ยวบินขากลับ เป็นชุดเดียวกับขาไปดูไบทุกคน ยกเว้นประเทือง มอญชัยภูมิ ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย พร้อมกันนั้นยังมีคนที่เพิ่มมาใหม่ มี 2 คน คือ เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว กับ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย
เที่ยวบินนี้ ต่างจากเที่ยวบินขาไปอย่างไร
