เปิด 6 รายชื่อที่กลับมาพร้อมทักษิณ เทียบชัด ๆ มีคนพิเศษเพิ่มมา ต่างจากขาไปยังไง

          เปิด 6 รายชื่อที่อยู่ในเที่ยวบินเดียวกับทักษิณ ชินวัตร กลับไทย มีใครเพิ่มมา พบเป็นบุคคลใกล้ชิดมาก แล้วก็มีใครหายไป



ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก thaksinlive

          จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับถึงประเทศไทย พร้อมผู้โดยสารรวม 6 คน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากครั้งที่แล้ว มีเพิ่มมา 1 คน ทำให้คนสงสัยว่าเป็นใคร

          วันที่ 8 กันยายน 2568 เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานว่า มีการเปิดรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมด 6 คนในเที่ยวบินดังกล่าวแล้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

          1. นายทักษิณ ชินวัตร

          2. ธวัชชัย เคลือบเมฆ

          3. สิมลา จรัสแผ้ว

          4. แก้วใจ สิงห์ทอง


          5. เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

          6. สมชาย วงศ์สวัสดิ์

เที่ยวบินนี้ ต่างจากเที่ยวบินขาไปอย่างไร


          สำหรับเที่ยวบินขากลับ เป็นชุดเดียวกับขาไปดูไบทุกคน ยกเว้นประเทือง มอญชัยภูมิ ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย พร้อมกันนั้นยังมีคนที่เพิ่มมาใหม่ มี 2 คน คือ เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว กับ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเด่นเย็นนี้


ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้



