แม่ซื้อกุหลาบของเล่นให้ลูก หลายเดือนเพิ่งรู้ที่แท้เป็นอะไร แทบร้องเห็นลูกดึงออกมา

แม่แชร์ประสบการณ์สุดเฟล ซื้อดอกกุหลาบของเล่นให้ลูก หลายเดือนผ่านไปเพิ่งรู้ที่แท้คืออะไร แทบร้องเมื่อเห็นลูกดึงของข้างในออกมา
ภาพจาก TikTok @abundantlylucy
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Newsweek เผยเรื่องราวสุดเขินอายจากคุณแม่รายหนึ่งในออสเตรเลีย เมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดเฟลอย่างที่ไม่คาดคิด หลังจากเธอตั้งใจซื้อดอกกุหลาบของเล่นน่ารักให้กับลูกสาวเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ แต่ปรากฏว่าเธอเพิ่งรู้ความจริงหลังจากผ่านไปหลายเดือน แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ "ดอกกุหลาบ"
ลูซ ฮอว์กินส์ คุณแม่ในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เผยเรื่องราวว่า เมื่อหลายเดือนก่อน ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก แฟนของเธอได้ซื้อดอกกุหลาบให้เธอ และลูก ๆ ของเธอก็เห็น เธอจึงอยากซื้อดอกกุหลาบให้กับลูก ๆ บ้าง เพื่อให้พวกเธอรู้สึกว่าได้รับความรักด้วยเช่นกัน จากนั้นเธอจึงได้ซื้อดอกกุหลาบของเล่นจากร้านค้าแถวบ้านให้กับลูกสาว 2 คน
โดยดอกกุหลาบชิ้นละ 1.99 เหรียญ (ราว 63 บาท) ฮอว์กินส์คิดว่ามันเป็นเพียงของเล่นพลาสติกที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความรัก แต่ในความเป็นจริงกลับมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ภายใน
"ไม่มีป้ายบอกอะไรเลยว่ามันเป็นอะไรมากกว่าแค่กุหลาบสีแดง พูดตรง ๆ ฉันไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ในนั้น" ฮอว์กินส์ กล่าว
ลูกสาวของเธอได้รับดอกกุหลาบสีแดงนี้และเล่นกับมันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลาหลายเดือน จนกระทั่งวันหนึ่ง อยู่ ๆ ลูกสาวคนหนึ่งได้ดึงไส้ข้างในของดอกกุหลาบออกมา แต่มันกลับกลายเป็นกางเกงชั้นในสีแดงสุดวาบหวิวของผู้ใหญ่ ลูกสาวไม่เข้าใจรีบถามว่า "'แม่ นี่อะไรน่ะ ?"
ปรากฏว่าของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ดูเหมือนดอกกุหลาบธรรมดา กลับซ่อนเซอร์ไพรส์สุดทะลึ่งสำหรับผู้ใหญ่เอาไว้ในนั้น นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ของของเล่น และไม่ใช่ของสำหรับเด็กเลยแม้แต่น้อย ความจริงนี้ทำเอาผู้เป็นแม่ทั้งตกใจและอดหัวเราะไม่ได้
"ใครจะไปคิดว่ากุหลาบแดงธรรมดา ๆ จะมีของแบบนี้ด้วย !" ฮอว์กินส์ กล่าวติดตลก อย่างไรก็ดี เธอไม่ได้ปิดบังลูกสาว แต่ได้อธิบายให้พวกเธอฟังอย่างเข้าใจว่ามันคืออะไร และเธอเองได้บทเรียนที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน โดยเธอได้กล่าวว่า "ครั้งหน้า ฉันจะซื้อกุหลาบจริง ๆ ให้พวกลูก"
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek