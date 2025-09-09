HILIGHT
ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำผกา ชี้ ตั้งแต่ได้เป็นแฟน ก็เลิกยาซึมเศร้าได้

          แฟนคำผกา พี่ของจอห์น วิญญู โพสต์ถึงปมร้อน บอก ตั้งแต่เริ่มเป็นแฟน ก็ได้หยุดยาซึมเศร้า ขอบคุณพี่แขกค่ะ

ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำ ผกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wasana Wongsurawat

          กำลังมีดราม่าประเด็นร้อน เมื่อหลายคนวิจารณ์แขก คำผกา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง กรณีล้อเลียนเรื่องปมซึมเศร้าของหมิว สิริลภัส สส.พรรคประชาชน จนต้องขอหยุดจัดรายการชั่วคราว

ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำ ผกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wasana Wongsurawat

          ล่าสุด วันที่ 9 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Wasana Wongsurawat ของ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ พี่ของจอห์น วิญญู และแฟนของคำผกา มีการโพสต์ว่า

ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำ ผกา


          "For the record นะคะ ในวันที่พบตัวเองอยู่ใน tabloid อิฉันได้หยุดยาซึมเศร้า (ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากเริ่มเป็นแฟนกับ คำผกา นะคะ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรียนรู้ที่จะยอมรับและมีความสุขกับการเป็นจัณฑาลในสังคมคนดีย์รอบตัวได้มากขึ้น ขอบคุณพี่แขกค่ะ"

ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำ ผกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lakkana Punwichai

