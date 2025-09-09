ดร.วาสนา พี่จอห์น วิญญู โพสต์ปมคำผกา ชี้ ตั้งแต่ได้เป็นแฟน ก็เลิกยาซึมเศร้าได้

แฟนคำผกา พี่ของจอห์น วิญญู โพสต์ถึงปมร้อน บอก ตั้งแต่เริ่มเป็นแฟน ก็ได้หยุดยาซึมเศร้า ขอบคุณพี่แขกค่ะ
กำลังมีดราม่าประเด็นร้อน เมื่อหลายคนวิจารณ์แขก คำผกา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง กรณีล้อเลียนเรื่องปมซึมเศร้าของหมิว สิริลภัส สส.พรรคประชาชน จนต้องขอหยุดจัดรายการชั่วคราว
ล่าสุด วันที่ 9 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Wasana Wongsurawat ของ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ พี่ของจอห์น วิญญู และแฟนของคำผกา มีการโพสต์ว่า
"For the record นะคะ ในวันที่พบตัวเองอยู่ใน tabloid อิฉันได้หยุดยาซึมเศร้า (ตามคำแนะนำของแพทย์) หลังจากเริ่มเป็นแฟนกับ คำผกา นะคะ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรียนรู้ที่จะยอมรับและมีความสุขกับการเป็นจัณฑาลในสังคมคนดีย์รอบตัวได้มากขึ้น ขอบคุณพี่แขกค่ะ"
