จากใจผู้ประกอบการ ทำไมรีสอร์ต มักไม่บอกราคาหน้าเพจ ลูกค้าต้องแอดไลน์คุยเอง ยุ่งยาก

          เปิดเหตุผลสำคัญจากใจผู้ประกอบการ ทำไมรีสอร์ต มักไม่บอกราคาหน้าเพจ ต้องแอดไลน์ไปคุย ทั้งที่ฝั่งลูกค้ารู้สึกขี้เกียจมาก ยุ่งยาก มองกันคนละมุม

จองที่พักรีสอร์ต ทำไมไม่บอกราคาหน้าเพจ

          เวลาที่เข้าจองที่พักแบบออนไลน์ มักจะมีร้านค้าประเภทหนึ่งที่มักไม่บอกราคาหน้าร้าน แต่ขอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายทักไลน์มา จนบางครั้งก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมต้องทำแบบนี้ มันเป็นภาระของลูกค้าไหม ซึ่งน่าเบื่อมาก

          วันที่ 9 กันยายน 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 2869112 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเปิดประเด็นเรืองดังกล่าว ทำให้คนที่ประกอบธุรกิจนี้ เข้ามาตอบแสดงความเห็นในมุมของผู้ประกอบการบ้าง ดังนี้

          - การลงราคาหน้าเพจ มีโอกาสทำให้ถูกที่พักอื่นตัดราคาได้สูง อีกทั้งยังเคยเจอประสบการณ์คนโทรศัพท์มาปั่นป่วน (กรณีที่ให้เบอร์โทรศัพท์) แต่ไม่ได้สนใจที่จะจองที่พักจริง ๆ ดังนั้น การให้แอดไลน์คุยกัน คือ การกรองลูกค้าอย่างหนึ่ง และเราจะได้เตรียมข้อมูลไว้พูดคุยกับลูกค้าได้ว่าเขาต้องการอะไรบ้าง


          - กลัวข้อมูลรั่วไหลถึงคู่แข่ง ดังนั้นการคุยบางอย่างมาคุยในไลน์ที่มีโอกาสเป็นความลับมากกว่า

          - ราคาที่พักมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงราคาในเพจทำให้ไม่มีข้อมูลอัพเดทที่สุด

          - ป้องกันรีวิวด้านลบ เช่น การเปิดเผยราคา แล้วโดนถล่มคอมเมนต์ว่าแพง อาจทำให้ลูกค้าหนีได้

          - หน้าเพจอาจเป็นทีมแอดมินดูแล ซึ่งเป็นคนละทีมกับทางที่พัก ดังนั้นการแอดไลน์คือการคุยกับที่พักโดยตรง


โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2568 เวลา 10:38:35
