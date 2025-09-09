เห็นเต็มตา เปิดภาพลำดับปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง เหนือฟ้าเมืองไทย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพลำดับการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย คืนวันที่ 7 กันยายน ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 8 กันยายน 2568 บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดปรากฏการณ์ และเผยให้เห็นรูปทรงของเงาโลก และแนวการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกอย่างชัดเจน ขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้
ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ