มนุษย์ป้า หอบแกลลอนมากดน้ำรีฟิล ซัดไปจุก ๆ ไม่แคร์ พนง. ห้าม หลังรู้เติมฟรีไม่อั้น

ไวรัลมนุษย์ป้า พกขวดแกลลอนไปเติมน้ำรีฟิลของห้าง พนักงานยืนมองยังไม่แคร์ ชี้คิดราคาแก้วละ 22 บาท เติมฟรีไม่อั้น แต่พกขวดยักษ์มาแบบนี้ มันใช่เหรอ ?
ภาพจาก : Weibo
วันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์ UDN รายงานว่า คลิปของมนุษย์ป้ารายหนึ่งซึ่งหอบขวดพลาสติกแบบแกลลอนไปเติมน้ำอัดลม บริเวณบาร์น้ำรีฟิลในห้าง Sam's Club สาขาเจียงอัน ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน แม้จะมีพนักงานเข้ามาห้าม ได้กลายมาเป็นไวรัลที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นบนเว่ยป๋อ
จากรายงานพบว่า เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา โดยบาร์น้ำรีฟิลฟรี เป็นส่วนหนึ่งในบริการพิเศษสำหรับสมาชิกของห้าง เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องดื่มในราคาที่ระบุไว้ จะสามารถนำแก้วที่แคชเชียร์ติดป้ายไว้มาเติมเครื่องดื่มฟรีได้แบบไม่อั้นภายในวันเดียวกันนั้น หรือจะแสดงใบเสร็จที่ชำระเงินก็ได้
เมื่อสังเกตดูจะพบว่าบาร์น้ำนี้ มีการระบุราคาชัดเจนว่า แก้วละ 5 หยวน (ราว 22 บาท) ซึ่งเมื่อดูตามกฎ การนำขวดอื่นที่ไม่ใช่แก้วจากแคชเชียร์มาเติมน้ำฟรี จึงไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้อง
จากเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนี้ ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมาย เช่น "อย่าออกไปไหนจนกว่าถุงจะเต็ม" รวมถึงข้อความตำหนิพฤติกรรม ขณะเดียวกันบางคนยังเกรงว่าหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ทางห้างอาจยกเลิกบริการรีฟิลฟรีนี้ไป
ด้านพนักงานห้างรายหนึ่ง ชี้ว่า สมาชิกคนอื่นบางคนก็ทำพฤติกรรมคล้ายกัน ซึ่งหากพนักงานพบเห็นก็จะเข้าไปเตือนทันที และห้ามไม่ให้ทำแบบนี้ โดยย้ำว่า "เราเองก็อยากปกป้องสิทธิของสมาชิกท่านอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในบริการน้ำรีฟิลของเรา"
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันทางห้างยังไม่ได้แจ้งยกเลิกบริการน้ำรีฟิลฟรี แต่อาจจะมีการรับฟังคำเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : UDN
ขอบคุณภาพจาก : Weibo